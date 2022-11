Convocan a celebrar el cumpleaños de AMLO el 13 de noviembre

A-AA+

Este domingo 13 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 69 años de edad, por lo que sus simpatizantes convocaron a celebrar su cumpleaños en el Zócalo de la Ciudad de México, pero ese mismo día, otro grupo convocó a una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de redes sociales, seguidores de López Obrador llamaron a asistir al Zócalo para cantarle las mañanitas, hacer una fiesta en honor del titular del Ejecutivo y ese mismo día "defender la reforma electoral".

El colectivo "Yo soy México" indicó que en el festejo de los 69 años del Presidente se tiene contemplada la participación artística del cantautor Raúl Martell.

Por su lado, el empresario Claudio X. González y partidos políticos hicieron un llamado a participar, el día del cumpleaños de López Obrador, en una marcha contra la reforma electoral para defender al INE.

"Debemos alzar la voz contra la tiranía. Después no habrá espacio para expresarnos. No faltes el 13 de nov., 10:30 en Ángel de la Independencia", convocó el empresario.

A los asistentes a la marcha "El INE no se toca" se les pidió asistir con una prenda rosa para llegar al Hemiciclo a Juárez.