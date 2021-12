Convocan a población mexicana para probar vacuna "Patria"

De ser aprobada, "Patria" se administraría como dosis de refuerzo, con el objetivo de estimular la respuesta inmune de personas ya vacunadas. La próxima etapa de investigación se realizará a lo largo de un año, en el que las y los voluntarios serán monitoreados para registrar las reacciones que este biológico produzcan, mediante visitas presenciales a los centros de investigación en los que se llevarán a cabo pruebas de seguimiento, de misma forma que se mantendrán en contante comunicación vía telefónica.

¿Cuáles son los requisitos para participar en las pruebas de la vacuna antiCovid "Patria"?

De acuerdo con el consejo científico, las y los participantes tendrán que tener más de 18 años y contar con la pauta de vacunación completa, es decir dos dosis o unidosis, dependiendo del tipo de antígeno con el que fueron inmunizadas o inmunizados. Además, sólo podrán sortear aquellas personas que fueron inoculadas con las vacunas de las farmacéuticas de Pfizer, Cansino, SinoVac, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V y Moderna.

Algunos otros de las condiciones que optimizarán la situación de la o el participante será que la última dosis recibida haya sido administrada hace menos de cuatro meses, no haber padecido una enfermedad respiratoria en los últimos 21 días. En el caso de las mujeres, el Conacyt consignó que no deben encontrarse en etapa gestante (embarazo) o lactante. Otro requisito será contar con un buen estado de salud, ni formar parte de otro ensayo clínico de forma simultánea.

Otra de las disposiciones para formar parte de las pruebas de "Patria" es que, de padecerse alguna enfermedad crónica, debe contarse con un monitoreo médico que mantenga estable la salud de la o el doliente y que el tratamiento que la controle no haya sido modificado, por lo menos en los tres meses más recientes.

De sortear como candidata o candidato a este ensayo, se informa que al comenzar los exámenes se entregará un formato con condiciones legales en el que se vaciará de forma minuciosa los pormenores de la investigación. Si estás interesada o interesado puedes comunicarte a las líneas telefónicas proporcionadas por el Conacyt o contactar a los correos electrónicos siguientes:

5565834651

5567321794

5591065114.