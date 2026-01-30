Cooperación con EU va muy bien: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves una llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que ambos coincidieron en que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad "va muy bien".

Además de reiterar su disposición para seguir avanzando en la relación bilateral, particularmente en temas comerciales vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina del 29 de enero en Palacio Nacional, la Titular del Ejecutivo federal informó que la conversación tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se desarrolló en un tono "agradable y cordial".

"Sobre temas de seguridad coincidimos que vamos muy bien", afirmó Sheinbaum Pardo, al señalar que ambos jefes de Estado intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos de la agenda bilateral y acordaron dar seguimiento a los trabajos que realizan sus respectivos equipos.

Sheinbaum Pardo relató que, mientras sostenían la llamada, se integró a la conversación la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a quien tuvo oportunidad de saludar.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su llamada con Claudia Sheinbaum fue "muy productiva".

"Salió muy bien para ambos países. Gran parte de la reunión se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países", posteó en Truth Social.

Asimismo, Trump aseguró que "México tiene una líder maravillosa y muy inteligente.