Cooperación debe guiar relaciones México-EU no la intervención: Creel

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL). - El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reprobó las recientes amenazas de legisladores y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, sobre una posible intervención militar en el país para contrarrestar el tráfico de fentanilo.

Refirió que el principio que guíe las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, debe ser la cooperación, y no la intervención.

"Quiero reprobar las expresiones intervencionistas que han tenido los congresistas y los integrantes del Gabinete del presidente Biden, porque no es la manera de arreglar los problemas comunes que tenemos en nuestra relación bilateral", señaló.

Y añadió que el problema del tráfico de drogas les concierne a ambos países, porque son afectados de maneras similares, por homicidios violentos y fallecimientos por sobredosis de drogas.

"El problema del crimen organizado, particularmente en su modalidad de narcotráfico, es un problema de ambas naciones. Aquí se acribillan a balazos, y al día de hoy tenemos 149 mil homicidios violentos, por la violencia que en buena medida se debe al crimen organizado; allá, en los Estados Unidos, cada año tienen más de 100 mil fallecimientos por sobredosis de fentanilo", expuso en conferencia de prensa.

En otro tema, reconoció la presidencia de la ministra Norma Piña, y condenó los ataques "misóginos y machistas" en su contra, y enfatizó en que no se puede permitir que dichas acciones se cometan en contra de ningún representante de los Poderes de la Unión.

"La SCJN merece todo el respeto, y merece igual respeto quien la preside, y en este caso la preside una mujer, y ha habido expresiones misóginas, machistas y de odio que no se pueden dejar pasar para ningún titular de un Poder del Estado mexicano", aseveró Creel Miranda.

De igual manera, reprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reformar al Poder Judicial por estar "impactado por la corrupción y faccioso", y lo retó a presentar su iniciativa, que terminaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"El presidente López Obrador, o no tiene asesores constitucionales o él teniéndolos no les hace caso, sería totalmente inconstitucional. Lo reto a que se atreva a presentar una iniciativa, no dudo que se pueda aprobar por mayoría, pero lo que sí le digo es que inmediatamente será atacada de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló el presidente de la Mesa Directiva.

"Le recuerdo al presidente al presidente López Obrador que ya lo intentó en su famosa ley de servidores públicos, fue atacada esa norma por inconstitucionalidad y ya fue resuelta", añadió.