Coordinador del PRD renuncia al Comité Organizador del Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, anunció su renuncia como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio por México, encargado de definir el proceso electoral del PRI, PAN y PRD en 2024.

El legislador recordó que aspira a ser el candidato de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por lo que no puede ser juez y parte.

"Anunciar que en la lógica política que he seguido durante toda mi vida de congruencia y de convicción, me parece necesario dejar el cargo que me había encomendado el dirigente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio Por México. El proceso ya está encaminado, si bien tuvo algunas fallas por la copiosa participación de la ciudadanía al principio del mismo, hoy ya está enrutado. Ya conocen mis aspiraciones y yo no puedo ser juez y parte", declaró en conferencia de prensa.

El legislador del sol azteca aprovechó para reiterar su llamado a las dirigencias de Va por México, a fin de que se defina el método de la contienda por la candidatura para la capital del país.

"He hecho un llamado respetuoso a las compañeras y compañeros del PRD, del PAN y del PRI a que definamos ya un método en la Ciudad de México, somos más de un aspirante, y yo creo que es importante que ya se defina un método por parte de los partidos", indicó.

Espinoza Cházaro adelantó que apenas se defina el método y las reglas claras, él está dispuesto a pedir licencia de su cargo como diputado federal, algo que también pedirá al resto de las y los aspirantes, incluida Nora Arias, presidenta del PRD en la capital del país.

"No se puede estar en dos espacios, en cuanto yo tenga claro los tiempos de nuestra coalición, independientemente de que el INE lo solicite o no, yo me voy a dedicar de tiempo completo a la ciudad y estaré pidiendo licencia, por convicción y también para impulsar a que haya una contienda con piso parejo, y que no nos sustentemos en ningún cargo, sea de diputado, sea de alcalde o sea de Presidente del partido, para competir", advirtió.

Finalmente, Luis Espinoza Cházaro aseguró que tiene todos los activos para ser el candidato del Frente, pues existen antecedentes de que el PRD ha gobernado y ha gobernado bien la Ciudad de México.

"Gracias al PRD hay Constitución de la ciudad, metrobús, ciclovías, leyes de avanzada y programas sociales que hoy se cuelga Morena, pero que los creó el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas", concluyó.