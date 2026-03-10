Coparmex alerta por bajo crecimiento y empleo precario en CDMX
Casi la mitad de los trabajadores en CDMX laboran en la informalidad, afectando la productividad y competitividad local.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX ) advirtió
que los indicadores recientes de la economía capitalina reflejan una combinación preocupante: bajo crecimiento económico y alta precarización del ingreso laboral.
Estos factores, de acuerdo con el organismo empresarial, representan un riesgo para la competitividad, la productividad y el bienestar de millones de trabajadores.
Si bien la capital mantiene niveles elevados de ocupación laboral, la calidad del empleo y el dinamismo económico siguen siendo insuficientes para sostener un crecimiento robusto y una mejora real en las condiciones de vida.
-----Crecimiento económico con bajo dinamismo
Durante el tercer trimestre de 2025, la economía de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 1.5%; mientras que el crecimiento trimestral fue de apenas 0.4%. Estas cifras, según la Coparmex CDMX, muestran estabilidad, pero también evidencian un dinamismo limitado para una Ciudad que concentra los centros financieros, empresariales y tecnológicos más importantes del país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2025 la Ciudad de México registró cuatro millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7%. No obstante, detrás de estas cifras positivas existe un desafío estructural relacionado con la calidad del empleo.
La informalidad laboral alcanzó 45.7%, lo que implica que casi la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Asimismo, más de dos terceras partes de los trabajadores se concentran en los niveles salariales más bajos, percibiendo entre uno y dos salarios mínimos.
Ante esto, la Coparmex CDMXadvirtió que la combinación de crecimiento económico limitado y empleo de baja calidad representa una señal de alerta para el futuro económico de la capital.
"Sin una estrategia que impulse la productividad, la innovación y la formalización laboral, la Ciudad de México podría enfrentar menor competitividad frente a otras ciudades globales, pérdida de oportunidades de inversión, mayor desigualdad económica y debilitamiento del mercado interno", señaló el organismo.
La Coparmex CDMX lanzó una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación:
Impulsar programas de formalización laboral que reduzcan los costos de entrada a la economía formal para micro y pequeñas empresas
Promover el desarrollo de sectores de alto valor agregado como tecnología, economía digital, innovación y servicios avanzados
Simplificar la regulación económica y reducir la carga administrativa para facilitar la inversión productiva
Fortalecer programas de capacitación y reconversión laboral que permitan a los trabajadores acceder a empleos mejor remunerados
Promover inversiones estratégicas en infraestructura económica, movilidad, conectividad e innovación que fortalezcan la competitividad de la Ciudad de México.
