Coparmex alerta por bajo crecimiento y empleo precario en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México

que los indicadores recientes de la economía capitalina reflejan una combinación preocupante:y alta precarización del ingreso laboral.Estos factores, de acuerdo con el organismo empresarial, representan unpara la, la productividad y el bienestar de millones de trabajadores.Si bien la capital mantienede ocupación laboral, lay el dinamismo económico siguen siendo insuficientes para sostener un crecimiento robusto y una mejora real en las condiciones de vida.-----Crecimiento económico con bajo dinamismoDurante el tercer trimestre de 2025, la economía de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 1.5%; mientras que el crecimiento trimestral fue de apenas 0.4%. Estas cifras, según la, muestran estabilidad, pero también evidencian unpara una Ciudad que concentra los centros financieros, empresariales y tecnológicos más importantes del país.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (), en el cuarto trimestre de 2025 la Ciudad de México registró cuatro millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7%. No obstante, detrás de estas cifras positivas existe un desafío estructural relacionado con laLa informalidad laboral alcanzó 45.7%, lo que implica que casi la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Asimismo, más de dos terceras partes de los trabajadores se concentran en los niveles salariales más bajos, percibiendo entre uno y dosAnte esto, laque la combinación de crecimiento económico limitado yrepresenta una señal depara el futuro económico de la capital."Sin unaque impulse la productividad, la innovación y la, la Ciudad de México podría enfrentar menorfrente a otras ciudades globales, pérdida de oportunidades de inversión, mayor desigualdad económica y debilitamiento del mercado interno", señaló el organismo.Lalanzó una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación:Impulsardeque reduzcan los costos de entrada a la economía formal paraPromover el desarrollo deagregado como, innovación y servicios avanzadosSimplificar la regulación económica y reducir la carga administrativa para facilitar la inversión productivaFortalecerdeque permitan a los trabajadores acceder aPromoveren, movilidad, conectividad e innovación que fortalezcan lade la Ciudad de México.