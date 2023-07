Corcholatas no entusiasman y mexicanos voltean hacia otro lado: Anaya

A-AA+

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya aseguró que "México ya despertó", y que como las corcholatas "ya no entusiasman", millones ya están volteando hacia otro lado.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, criticó las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo "anda en lo de siempre: usando todo el poder del Estado para atacar a la oposición. Y lo hace a sabiendas de que pisotea la ley".

Agregó que el ejecutivo federal "anda de tiempo completo haciéndola de jefe de campaña, porque lo que son sus corcholatas, nada más no entusiasman. Tantos espectaculares, tantas bardas, tantos millones gastados, y lo único que han demostrado es su obediencia a su jefe de campaña, que por andar en eso no gobierna al país".

Anaya Cortés reconoció a todos los que acudieron al llamado que hizo la semana pasada, para registrarse en la página del Frente Opositor, y reiteró la invitación: "solo entra a esta liga y ahí empieza por elegir a la persona que tú apoyas. Luego te van a pedir algunos datos que están en tu credencial de elector. Es importante que la tengas a la mano. Luego te tomarás una foto y listo, quedas inscrito".

Lo anterior, recordó, permitirá decidir quién debe encabezar la candidatura presidencial por parte de la oposición.

Ricardo Anaya argumentó que no basta con quejarnos, tenemos que participar.

"El cambio empieza en cada una y en cada uno de nosotros. Salvemos la esperanza de un futuro brillante para México. Demos los pasos necesarios desde hoy, con firmeza y alegría. Está a nuestro alcance. Solo regístrate y elige", concluyó.