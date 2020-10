Corral pide no politizar la salud

CHIHUAHUA, Chih.- En el regreso al color rojo en el semáforo epidemiológico por el aumento de casos de Covid-19, el gobernador Javier Corral Jurado advirtió que no permitirá que el tema de salud se politice y llamó al gobierno federal a ampliar la capacidad de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Nosotros no vamos a permitir que un tema tan sensible como el de salud también se vea afectado por el tema de la política y de este asedio del Presidente a Chihuahua; esta confrontación del gobierno federal con nosotros no debemos permitirla nunca", dijo.

El mandatario local indicó que sería una tragedia para Chihuahua politizar el tema de salud y ofreció la colaboración y cooperación del estado para lograr acuerdos que permitan salvar el mayor número de vidas posibles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, debido a que Chihuahua regresa a semáforo rojo, los integrantes del gabinete de salud del gobierno federal se trasladarán a esa entidad para reforzar la atención.