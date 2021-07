Corriente para "Refundación del PRI" pide renuncia de Alejandro Moreno y su círculo cercano

Con la exigencia de que renuncien los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI que fueron electos para integrarse a la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, este martes hizo su presentación pública la nueva corriente priista denominada "Plataforma para la Refundación del PRI".

En conferencia de prensa, Fernando Lerdo de Tejada, cabeza de este grupo, exigió "una dirigencia nacional de tiempo completo", por lo que demandó que los integrantes del CEN que resultaron diputados plurinominales se aboquen a la atención exclusiva de su responsabilidad en el Congreso de la Unión, en referencia a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y Carolina Viggiano, secretaria general, así como su círculo cercano.

Advirtió que es necesario y urgente promover la refundación del PRI, a través de la realización inmediata de una Asamblea Nacional con carácter refundacional, a través de una comisión nacional independiente, que la prepare y conduzca.

Dijo que una de las prioridades debe ser el combate a la corrupción dentro del partido tricolor.

"Estamos convocando a los priistas para la modernización y el fortalecimiento de nuestro partido. A los que quieran erradicar la corrupción de nuestras filas, donde ya no deben de caber colas largas que nos pongan limitaciones en lo que nosotros pensamos", dijo.

Por su lado, Jaime del Río, otro de los integrantes de esta nueva corriente priista, afirmó que se pretende ver hacia adelante, con un PRI fuerte y pujante, renacido en sus principios, valores e ideario político, así como con un indeclinable compromiso con la sociedad y con México.

"Que nadie se confunda, nuestra lucha no es en contra de Alejandro Moreno ni de su Comité, tampoco es nuestro propósito dividir a los priistas para formar un nuevo partido político. No luchamos por intereses personales bajo las consignas de 'quítate tú para ponerme yo' o de 'hagamos ruido para que nos compren nuestra inconformidad'.

"Somos un grupo de priistas sin atadura a personajes políticos, nuestra trayectoria, dignidad e historia de vida nos respalda para manifestar nuestra preocupación por el estado y rumbo del partido y del país", expresó.