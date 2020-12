Corrupción está lejos de eliminarse: PAN

Luego de darse a conocer que Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del Presidente, obtuvo contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos, los senadores del PAN exigieron investigar todos los casos donde se presuman actos ilícitos.

"Dejar a un lado la simulación y limpiar la casa, que se está llenando de corrupción. Los casos donde se presumen actos ilícitos deben ser investigados y castigados con toda firmeza, pues hay elementos contundentes que no pueden ni deben omitirse como parte de una investigación seria", demandaron.

Consideraron que el gobierno federal está lejos de eliminar la corrupción, que ésta crece y es más escandalosa, puesto que "llega a los primeros círculos del presidente López Obrador. No sólo son sus colaboradores cercanos, sino también sus familiares", indicaron.

Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Zoé Robledo, Yeidckol Polevnsky, Rocío Nahle, Mario Delgado, Irma Eréndira Sandoval, Pablo Amílcar Sandoval, Alejandro Esquer, Jesús Ramírez y Carlos Lomelí son algunos de los personajes que, pese a las denuncias y señalamientos, no son tocados ni con el pétalo de una amonestación, lamentaron.

"Ahora nos enteramos de que la prima del presidente, Felipa Obrador Olán, recibió de Pemex, IMSS, ISSSTE, el Instituto Mexicano del Petróleo y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares contratos por 365 millones de pesos, algunos por adjudicación directa", acusaron los panistas.

"Vimos al hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo, al menos, un millón y medio de pesos en efectivo de financiamiento presumiblemente ilícito y la cuñada del Presidente, Concepción Falcón Montejo, es señalada por el desfalco de 200 millones de pesos en el ayuntamiento de Macuspana, en donde tenía el cargo de síndica", añadieron en un comunicado.

Consideraron que ni la Secretaría de la Función Pública ni la Fiscalía General de la República han realizado "con profesionalismo y profundidad" investigaciones que no dejen lugar a dudas de que se está combatiendo la corrupción, pero sí hay más indicios de opacidad e impunidad, puesto que los escándalos de corrupción que afectan a personajes de o cercanos a Morena son perdonados u olvidados por la autoridad.

"Exigimos, una vez más, que dejen de simular. Que les cumplan a los mexicanos. Pongan el ejemplo y, como buen juez, empiecen a limpiar la casa que, dicho sea de paso, se está llenando de corrupción", finalizaron.