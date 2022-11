“Corruptos y rateros, rechazan la Reforma”

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes están en contra de la iniciativa de Reforma Electoral que impulsa el gobierno quieren que siga el mismo régimen de corrupción porque no tienen llenadera y quieren mantener sus privilegios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario consideró que la oposición a la Reforma Electoral es una reacción normal de quienes se han agrupado en un bloque del conservadurismo y de la derecha, ante la transformación que se está llevando a cabo. “Ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía aristoteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, menos el interés del pueblo. Y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo, quieren kratos sin demos. La democracia es kratos y demos, demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren kratos, quieren poder sin demos, sin pueblo, esa es la diferencia, eso es todo”, apuntó.

Acusó que quienes impulsan el movimiento contra la Reforma Electoral son muy corruptos y muy rateros.

“Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros, si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años, desde el 83 hasta del 2018. 36 años robando, saqueando, convirtieron a México en el país de mayor desigualdad en el mundo, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable”, expresó.

López Obrador sostuvo que los promotores de la oposición a la Reforma Electoral son una cúpula de poder económico y de poder político, “con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís, y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo”.

“¿Por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral?, ¿por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos?, ¿por qué no los eligen los ciudadanos?, ¿qué eso no es democracia?, ¿por qué le tienen miedo al pueblo?”, cuestionó.

Además, criticó que México destine 20 mil millones de pesos cada año para elecciones, ya que somos el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades.