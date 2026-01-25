Corte destinó 1.2 mdp a ritual a Quetzalcóatl

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 1 de septiembre, horas antes de rendir protesta ante el Senado, las ministras y ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación asistieron a la ceremonia de "purificación" y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México. Para el evento, el máximo tribunal destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

Según la respuesta entregada a este diario, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte ordenó el pago a cinco proveedores por la renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de papelería e impresión, catering y el montaje del templete. También afirmó no haber encontrado registros sobre remuneraciones para las personas de origen indígena que participaron en los rituales de la ceremonia ni presupuesto destinado a la hechura de los bastones de mando.

Los recursos se distribuyeron entre cinco proveedores principales: 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio, que incluyó micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema; 254 mil 029 pesos por la renta de baños portátiles, incluyendo unidades tipo VIP y lavamanos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V.

Se asignaron 249 mil 400 pesos para Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y "box lunches"; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario, impresión de viniles y la colocación de un bastidor de madera. También se ordenó el pago de 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de "charol color blanco" sobre la tarima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la respuesta a la solicitud de información, la Corte aclaró que las órdenes de pago a proveedores entregadas a este diario tienen "efectos de comprobación presupuestal" y corresponden a operaciones realizadas "a reserva de comprobar".