logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Corte destinó 1.2 mdp a ritual a Quetzalcóatl

Por El Universal

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Corte destinó 1.2 mdp a ritual a Quetzalcóatl

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 1 de septiembre, horas antes de rendir protesta ante el Senado, las ministras y ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación asistieron a la ceremonia de "purificación" y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México. Para el evento, el máximo tribunal destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

Según la respuesta entregada a este diario, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte ordenó el pago a cinco proveedores por la renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de papelería e impresión, catering y el montaje del templete. También afirmó no haber encontrado registros sobre remuneraciones para las personas de origen indígena que participaron en los rituales de la ceremonia ni presupuesto destinado a la hechura de los bastones de mando.

Los recursos se distribuyeron entre cinco proveedores principales: 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio, que incluyó micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema; 254 mil 029 pesos por la renta de baños portátiles, incluyendo unidades tipo VIP y lavamanos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V.

Se asignaron 249 mil 400 pesos para Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y "box lunches"; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario, impresión de viniles y la colocación de un bastidor de madera. También se ordenó el pago de 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de "charol color blanco" sobre la tarima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la respuesta a la solicitud de información, la Corte aclaró que las órdenes de pago a proveedores entregadas a este diario tienen "efectos de comprobación presupuestal" y corresponden a operaciones realizadas "a reserva de comprobar".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Máynez denuncia a Ticketmaster por venta de boletos de BTS
    Máynez denuncia a Ticketmaster por venta de boletos de BTS

    Máynez denuncia a Ticketmaster por venta de boletos de BTS

    SLP

    El Universal

    Las quejas y frustraciones de los fans de BTS durante la preventa de boletos en México llevan a Jorge Álvarez Máynez a tomar acción legal contra Ticketmaster.

    Claudia Sheinbaum defiende soberanía ante amenazas de Trump
    Claudia Sheinbaum defiende soberanía ante amenazas de Trump

    Claudia Sheinbaum defiende soberanía ante amenazas de Trump

    SLP

    El Universal

    En un acto en Reynosa, Sheinbaum reitera los principios de la Cuarta Transformación frente a posibles acciones de EEUU contra los cárteles.

    Ministra Ortiz Ahlf viaja a Costa Rica en primera clase
    Ministra Ortiz Ahlf viaja a Costa Rica en primera clase

    Ministra Ortiz Ahlf viaja a Costa Rica en primera clase

    SLP

    PULSO

    Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN, se une a importantes actividades en Costa Rica relacionadas con el ámbito judicial.

    México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco
    México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco

    México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco

    SLP

    El Universal

    Prioridad de México y Estados Unidos: poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y desmantelando redes de financiamiento ilícito.