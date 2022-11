Corte pide combatir el lenguaje de odio

A-AA+

El lenguaje de odio afecta la dignidad de las personas, lesiona y genera violencia, y no está protegido por la Constitución, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Al inaugurar ayer por la tarde la cuarta edición de Diálogos entre Jueces y Juezas constitucionales de América Latina, el ministro afirmó que los jueces deben usar las plataformas tecnológicas para acercarse a los jóvenes y de manera creativa comunicarles en su lenguaje asuntos relacionados con derechos humanos, derecho procesal a exigir, la democracia, y el respeto a los demás.

"Lo que tiene que ver con el no seguir insistiendo en lenguaje de odio, que al menos en México no está protegido el discurso de odio por la Constitución, y los chicos y las chicas tienen que entender esto, que ese lenguaje no está protegido, que ese lenguaje afecta a la dignidad de las personas, que ese lenguaje lesiona y que eventualmente genera violencia".

Ante ministros de Ecuador, Uruguay, Bolivia, República Dominicana, Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia y Puerto Rico, Zaldívar opinó que la única manera de revertir el lenguaje de odio y machista, sexista, discriminatorio, racista y clasista, es reeducando a los jóvenes.

"El lenguaje machista, sexista, discriminatorio, racista y clasista, que existe en muchos de nuestros países, tiene que ser revertido, y la única manera de hacerlo es reeducar a las y los jóvenes que crecieron en hogares donde ese era el paradigma de educación", dijo.

"Desde mi punto de vista no hay otra manera de hacerlo, de acercarnos a la sociedad, a chicos y a chicas, en las plataformas y en los lugares que ellos se comunican ahí están ellos", señaló.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal mencionó que la transformación social del derecho pasa porque los jueces se acerquen a la sociedad y "acercarnos a la sociedad exige comunicarnos de forma distinta".

Zaldívar Lelo de Larrea enfatizó que los jóvenes son el futuro de los países, porque ya opinan, se manifiestan, exigen derechos y muchos ya votan y están haciendo diferencia en las elecciones.

"Y esta capa muy importante de nuestra sociedad, si no nos acercarnos a ellas y ellos, queda abandonada con un vacío que se puede llenar con cualquier cosa, con un desinterés por el derecho y por los derechos, por información equivocada", opinó.

El ministro presidente de la Suprema Corte afirmó que en la actualidad los jóvenes ya no se informan con maestros estrictos que les hacen leer textos, ni siquiera a través de textos que puedan leer en páginas de internet.

"Hoy se comunican a través de redes sociales y plataformas digitales donde hay que llegar a ellos, porque no llegaremos a través de libros ni de los periódicos, ni siquiera de la televisión, y si queremos comunicar y ser cercanos con la gente y tener una labor pedagógica como jueces y juezas, en los derechos de la capa más joven de nuestros países, requerimos acercarnos con el lenguaje de ellos. No podemos pedir que los jóvenes se adapten a nosotros, nos tenemos que adaptar a ellos de manera creativa", expuso.