Cortés ofrece piso parejo a 8 panistas presidenciables

Al ser reelecto como presidente nacional del PAN por los próximos tres años, Marko Cortés ofreció a los que aspiren a la candidatura presidencial en 2024 un arbitraje parejo y una plataforma equilibrada y justa para que todos puedan competir.

Al emitir su primer discurso como presidente reelecto ante el Consejo Nacional panista, abrió el camino para ocho aspirantes presidenciales y abrió la puerta para una alianza electoral para la contienda de 2024.

Mencionó a los actuales gobernadores panistas de Chihuahua, María Eugenia Campos; de Yucatán, Mauricio Vila; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el mandatario saliente de Querétaro, Francisco Domínguez.

También al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y al titular de la Comisión de Transparencia de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, y a Ricardo Anaya Cortés, quien, dijo, es un perseguido político del actual gobierno federal.

Mencionó que Acción Nacional no se puede permitir que vuelva a haber una fractura en su interior, como en 2018 con Margarita Zavala y Anaya.

Dijo que tiene que haber un PAN sólido, echado para adelante. La única opción y alternativa para derrotar al gobierno populista de Morena, aseguró, es el blanquiazul, por lo que convocó a cerrar filas para entender el momento histórico y "decirle a México que cuenta con Acción Nacional y que hará lo necesario para garantizar la libertad, democracia y un país que brinde oportunidades y donde nuestros sueños los podamos alcanzar".

Por eso pidió a la militancia que vayan en unidad, pues en 2024 deben corregir el rumbo.

"Le dije a mi querida amiga Maru: ´Mi Maru, no te descartes, Acción Nacional requiere cartas rumbo a la Presidencia´. Le dije a Mauricio Vila: ´Cuenta con una plataforma pareja y justa para todos, para que puedan jugar´.

"Le dije a Santiago Creel, que está aquí presente; a Juan Carlos Romero Hicks, a Diego Sinhue, a Cabeza de Vaca, a Pancho Domínguez, al que quieran.

"Acción Nacional tiene con qué jugar, tenemos cartas, tenemos opciones, mucho mejores que han demostrado capacidad. Lo que tenemos que hacer es cuidarlas, protegerlas ante el ataque, ante un régimen totalitario", mencionó Marko Cortés.

Asimismo, dijo que la dirigencia de Acción Nacional se preparará para la gran batalla de 2024, "junto con ustedes, llegaremos unidos. No podemos permitir que nos vuelva a ocurrir la fractura de 2018, cuando ya empezamos cojeando, cuando ya no empezamos completos. Tenemos que hacer un esfuerzo genuino para salir bien coaligados adentro, para ver si nos coaligamos afuera", agregó.

Difícil panorama

En ese contexto, Cortés aceptó que se viene un 2022 nada fácil: "Se los adelantó para que se pongan los pies en la tierra, pues son seis elecciones a gobernador, y el PAN solamente en una está arriba en las encuestas, que es en la de Aguascalientes".

Dijo que no va a permitir que los estados panistas de Durango, Quintana Roo y Tamaulipas se pierdan, por lo que convocó a todo el panismo que no va a tener elecciones en su estado a que acompañen, apoyen y sin regateos asuman responsabilidad, porque "y lo digo fuerte: nadie podrá reclamar mañana si no estuvieron dispuestos a asumir hoy una responsabilidad para salir ganadores en esta elección.

"No podemos prestarnos a la simulación, o somos o no somos. Y yo por eso también en Aguascalientes convoco seriamente a todos los actores, basta de simulación, porque hoy el PAN es fuerte en Aguascalientes, pero el único riesgo que tenemos seríamos nosotros mismos, por ambiciones personales, y eso no lo podemos permitir y no lo voy a permitir como dirigente.

"Ese es el reto que se nos viene. No vienen tiempos sencillos y no vine aquí para ir a un paseo en el parque, sé lo difícil que viene, pero sí le estoy pidiendo a todos, y más a los críticos: antes de hablar asuman responsabilidad", concluyó Cortés.



Perfila nombres

Algunos panistas que Cortés ve como presidenciables:

Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua.

Mauricio Vila. Gobernador de Yucatán.

Santiago Creel. Diputado federal.

Juan Carlos Romero Hicks. Diputado federal

Diego Sinhue Rodríguez. Gobernador de Guanajuato.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gobernador de Tamaulipas.

Francisco Domínguez Servién. Exgobernador de Querétaro.

Ricardo Anaya Cortés. Excandidato presidencial en 2018.