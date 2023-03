Cossío callaba cuando fue ministro en el "narcoestado", acusa AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este lunes en contra del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz de quien aseguró que cuando estaba "el narcoestado" callaba y ahora es "el paladín del derecho y la justicia".



En conferencia de prensa, López Obrador señaló que los seguidores del empresario Claudio X. González no se dieron cuenta de que el gobierno federal llegó a un acuerdo con los pueblos de alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para adquirir mil 400 hectáreas para ampliar el aeropuerto, porque en caso de haberse dado cuenta, afirmó, hubieran puesto obstáculos para que se pudieran adquirir estos terrenos.

"No se dieron cuenta de que se amplió el área del Aeropuerto Felipe Ángeles y se adquirieron en acuerdo de los pueblos mil 400 hectáreas. Imagínense si se hubieran dado cuenta, no hubiésemos podido no se dieron cuenta los pseudo ambientalistas y seudo líderes porque nos hubieses obstáculo poder adquirir estos terrenos", dijo.