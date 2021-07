"Covid-19 afectó mucho a CDMX"

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la capital ha sido una de las ciudades que más difícilmente recibió la pandemia de Covid-19, pero que ante la coordinación interinstitucional se ha enfrentado la emergencia sanitaria sin que nadie se quede sin atención médica.

Cuestionó que si la salud es un derecho, por qué no hay una distribución de vacunas equitativa en todo el mundo para poder tener acceso desde los más pobres hasta los más ricos.

Durante el simposio internacional La Regulación Sanitaria en un Mundo Post Covid-19 y en el marco de los 20 años de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la mandataria mencionó que ante la pandemia se deben reflexionar temas como un marco integral para las personas que el virus afectó más.

"Sabemos la población a la que afectó de mayor manera el Covid-19 y cómo la salud no puede verse solamente desde la perspectiva de la atención, sino fundamentalmente desde la prevención; cómo, desde la alimentación y una vida saludable debemos visualizar la salud.

"Los marcos regulatorios y las agencias regulatorias no sólo deberían orientarse al tema de los medicamentos, también a todo el marco que tiene que ver con la prevención", mencionó.

Respecto a Cofepris, reconoció el trabajo de Alejandro Svarch Pérez, titular de la comisión, así como al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, quienes estaban en el evento.

"La Cofepris alejada de los grandes intereses y realmente vinculada a la gente es la única manera en la que las agencias reguladoras tienen un futuro sostenible, donde se alejan de una visión mercantilista y se acercan, sobre todo, a una visión de salud como derecho", comentó.

Por su parte, López-Gatell consideró que para el tema de la prevención de la salud es necesaria la regulación de la publicidad para el tabaco, cigarros electrónicos, bebidas alcohólicas y productos regulados como el cannabis.

"No tenemos dudas de que nuestro interés es atender y proteger el interés público en salud. (...) Tenemos que tener muy claro que la misión es explícitamente en defensa de lo público, no de intereses particulares".

En tanto, Alcocer informó que la pandemia evidenció la necesidad de implementar soluciones para garantizar el abasto de insumos para la salud.

"En el continente americano, sólo ocho países tienen agencias reguladoras calificadas como referencia regional por la OPS.

"Las agencias que no poseen un nivel cuatro pueden tardar más de mil días para autorizar nuevos medicamentos. Las autorizaciones de nuevos medicamentos impacta directamente en la salud de la población".