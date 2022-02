Covid-19: ¿Qué vacuna causa más molestias, SputnikV o AstraZenenca?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Con la propagación de ómicron y el surgimiento de la cuarta ola, la administración de dosis de refuerzo forma parte estratégica para combatir al Covid-19 en nuestros país. La aplicación de una tercer inoculo comenzó desde diciembre del año pasado, en personas con más de 60 años. En la actualidad, la jornada de vacunación corresponde al grupo de edad de entre 39 a 30 años, a quienes se les suministra las vacunas de AstraZeneca y SputnikV, ¿Cuál de ellas produce más molestias?

¿La mezcla de vacunas distintas es segura?

Muchas de las personas que han recibido una dosis de refuerzo, han sido vacunadas con un antígeno distinto con el que completaron la pauta de vacunación. Esta combinación se conoce como "vacunación heteróloga", y alcanza una eficacia igual o mayor que la ofrecida por las dosis homólogas. En 2021, La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la mezcla entre las vacunas de Pfizer, Moderna y Sinovac con una dosis de AstraZeneca, pues demostró una capacidad inmunógena eficaz.

En el caso de SputnikV, una vacuna fabricada con dos tipos de adenovirus distintos (ad25 y ad26), se administra el componente uno (ad25), esta metodología también es conocida bajo el nombre de vector viral no replicante. Anteriormente, cuando se dieron los primeros pasos de la vacunación combinada, este antígeno fue mezclado con el biológico de AstraZeneca.

Acerca de la vacuna de AstraZeneca

La vacuna de AstraZenenca contiene el código genético de una de las partes más importantes del SARS-CoV-2, se trata de la proteína de espiga o "S", a través de la que el virus tiene acceso a las células humanas. Tras recibir una dosis de esta vacuna, el cuerpo humano produce esta proteína, para reconocer y atacar al virus cuando este entre en contacto con el cuerpo humano, pero aunque el inoculo tenga esta parte del virus no hay forma en que se replique dentro del organismo, ya que antes de ser utilizado fue desactivado.

Entre la sintomatología más común que podría experimentar, luego de recibir una dosis de esta vacuna, se encuentran hinchazón, dolor, sensibilidad, enrojecimiento o picazón en el lugar de la inyección. Otras se las molestias son cansancio, dolor de cabeza y muscular, náuseas, escalofríos, fiebre, así como dolor en las articulaciones.

Pero hay otros efectos adversos que no son tan comunes y a los cuales hay que dedicarlos mayor atención, de manifestarlos como ganglios linfáticos agrandados, por inflamación, y dolor en las extremidades.

Acerca de la vacuna de SputnikV

Un ensayo, publicado en febrero del año pasado, evaluó que la vacuna desarrollada por Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology produce molestias como enfermedad parecida a la gripe, dolor de cabeza, fatiga y reacciones en el sitio de la inyección, efectos secundarios similares a los desencadenados por las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen.

De acuerdo con ensayos clínicos previos, ambas vacunas confieren una alta eficacia en contra del Covid-19, incluso frente a la variante ómicron que escapa a la respuesta inmune generada por los antígenos, al ser efectivas en un 76% y 96%, en el caso de AstraZeneca y SputnikV, respectivamente. Además, un estudio preliminar de la vacuna rusa sugiere que su eficacia frente a ómicron es de 83.3%. Por su parte, AstraZeneca investiga la potencialidad de su vacuna frente a esta mutación.