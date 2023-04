Covid de AMLO está "controlado", asegura Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el Covid-19 que padece el presidente Andrés Manuel López Obrador está "controlado".

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reveló que la mañana de este lunes conversó telefónicamente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien le compartió el estado de salud del mandatario.

"Hace unos minutos tuve una conversación con el secretario de Gobernación por la vía telefónica, me comenta, me ratifica que el presidente está en buenas condiciones, que como lo explicó en la mañana está aislado en Palacio Nacional, está aislado en una habitación con las medidas de salud sanitarias convenientes", señaló.

El senador comentó que el presidente de la República "no tiene problemas, más allá del Covid que le detectaron, que dio positivo en el examen que ayer se practicó".

Reconoció que la salud del presidente es un asunto de Estado, "aquí y en cualquier parte del mundo y, seguramente en el transcurso del día o mañana, estarán informando médicamente sobre su salud".

"Pero, hasta ahora, lo que me dijo hace unos minutos, es que está atendiéndose y que está controlado el Covid que está en este momento contagiando al presidente", puntualizó.

Ricardo Monreal expresó su "deseo sincero" del restablecimiento de la salud de López Obrador: "Que se recupere rápido, porque el país lo necesita".

Señaló que el secretario de Gobernación le mencionó que el mandatario podría reaparecer el miércoles o el jueves de esta misma semana en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.