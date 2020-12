Covid deja sin trabajo a Reyes Magos y Santa Claus

A consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-19, este año Santa Claus y los Reyes Magos también se quedarán sin trabajo, pues el cierre de las romerías, la Alameda Central y el Zócalo no permitirá la instalación de las tradicionales escenografías.

Por tal motivo, integrantes de la Unión de Fotógrafos de 5 minutos, que agrupa a las familias que año con año se visten como Reyes Magos y Santa Claus, protestaron en el Zócalo capitalino para exigir a las autoridades la oportunidad de trabajar y seguir con esa tradición.

Aseguran que tomarán todas las medidas de seguridad necesarias, pero que les dé un espacio público para trabajar.

"Es una tradición, los niños entregan sus cartas a los Reyes Magos y a Santa Claus y este año no será así, es una cosa que nunca he visto", comentó, Ramiro, rey mago que por más de 15 años ha cumplido con esta tradición.

De manera pacífica, los Reyes Magos y Santa Claus solicitaron una audiencia con los encargados del Gobierno: "Queremos trabajar y mantener a nuestras familias", se leía en una de las cartulinas que mostraron.

Pidieron puntos clave como el Zócalo, la Alameda, el kiosco Morisco o la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para trabajar.

Debido a que los contagios continúan, las autoridades decidieron no instalar las romerías y así evitar la saturación de hospitales; sin embargo, los trabajadores argumentan que tendrán un gran problema económico que mermará los ingresos de sus familias en esta fecha tan importante.