Covid disparó labores domésticas

Las medidas de aislamiento para prevenir contagios por la pandemia de Covid-19, trajeron como consecuencia un repunte de las labores domésticas y de cuidados en los hogares, en particular las llevadas a cabo por las mujeres quienes asumieron la mayor parte de este tipo de responsabilidades.

En 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad pasó de 22.9% del PIB en 2019 a 27.6% en 2020, el nivel más alto desde 2003, año en que inició su registro el Inegi.

De este monto, las mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres, de acuerdo con los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2020, publicados por el Instituto.

Esta publicación permite dimensionar de manera más precisa el aporte que los hogares y, en especial las mujeres, hacen a la economía nacional, al presentar la producción de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad nacional.

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo con 27.9%, seguido de la actividad de proporcionar alimentos con 21.8% y las actividades de limpieza y mantenimiento de la vivienda que contribuyen con 20.7%.

La participación cambia respecto a la que se presenta en el número de horas, debido a que el costo utilizado para la valoración de las actividades de cuidados es mayor al utilizado en las actividades de proporcionar alimentos.

Durante el año pasado se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados, así como una disminución en las actividades que requieren de traslados fuera del hogar.

Las actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar con una variación anual de 9.4%, seguido de la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 7.5%, las actividades de apoyo a otros hogares con 7.3% y las tareas de alimentación con 4.8%.

En contraste, las actividades de trabajo voluntario disminuyeron 13.8%, seguido de los cuidados generales, ayuda escolar y apoyo (incluye traslados y acompañamiento) que retrocedieron 6.2%, y las compras y administración del hogar que se redujeron 3.6%.

Más a detalle cabe destacar que las actividades de cuidados generales a menores de edad y ayuda escolar tienen un crecimiento del 7.4%, mientras que las actividades de traslados y acompañamiento una disminución del 58.9%.

El valor económico neto per cápita reportó un incremento de 11.1% respecto a 2019 y alcanzó los 49 mil 437 pesos por persona. Cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalentes a 69 mil 128 pesos anuales, mientras que cada hombre realizó actividades similares equivalentes a 27 mil 175 pesos.