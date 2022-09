Covid mostró crecimiento de educación financiera en México

A-AA+

El golpe económico provocado por la crisis de Covid-19 en México demostró que se tienen avances en educación financiera en el país, donde la población evitó endeudarse de más e incluso aumentó el ahorro.

De acuerdo con el coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), Juan Luis Ordaz, en crisis anteriores se tuvo un disparo de la morosidad en el sistema financiero bancario, provocando serias presiones en las finanzas de las personas.

"Si vemos la crisis de 1995 o 2001, cuando todavía no existían programas de educación financiera en México, el endeudamiento en nuestro país se disparó. Las tasas de morosidad en la banca se dispararon 18% y en las crisis más recientes se ve un comportamiento muy diferente", explicó el directivo.

Este 24 de agosto, la Asociación de Bancos de México realizará de forma gratuita y virtual el primer congreso de educación financiera "toma el control de tus finanzas", con lo que se busca llegar a un mayor número de población con temas básicos como ahorro, presupuesto, seguridad en el manejo de información financiera, entre otros.

El representante de la ABM resaltó que ante un entorno complejo de inflación y en recuperación después de la contingencia sanitaria, ha aumentado el ahorro, lo que revela comportamientos muy diferentes de la población mexicana en momentos económicos complicados, lo cual no se hubiera logrado sin la mayor educación financiera que existe en nuestro país.

En ese sentido, resaltó que la población más joven del país ha incrementado su interés por conocer alternativas de inversión para aumentar su patrimonio.

"Hoy se tiene más acceso a información. No solamente los bancos, ya tenemos una oferta más grande que la que existía hace un par de décadas en materia de finanzas personales pero sobre todo los jóvenes tienen hoy más preocupación en temas sobre las inversiones, de cómo multiplicar su patrimonio y en ese sentido se está teniendo más consciencia sobre estos temas", dijo.