Cráneos le rinden homenaje a Frida

Ciudad de México.- Con una instalación de 10 cráneos gigantes colocados junto al Monumento a la Revolución, la alcaldía Cuauhtémoc rindió homenaje a la vida y obra de Frida Kahlo en víspera del Día de Muertos. Las obras monumentales que componen la exposición Fridacráneos replican el peinado y estilo de la pintora con sus tradicionales trenzas, tocados florales y aretes de oro.

La exposición, que inició este viernes y culminará el 3 de noviembre, reúne el trabajo de artistas mexicanos que usaron diversas técnicas de pintura para homenajear obras como Las dos Fridas.

“Trabajo por aquí cerca. Ayer vi que empezaron a colocarlos, entonces me vine para acá a tomarme fotos, a verlos porque me gustan mucho. Quizá mañana vaya al desfile de alebrijes o al de zombies, porque me gustan mucho las actividades que hace el gobierno durante estas fechas”, comentó Daniela, originaria del Estado de México.

Samantha, originaria de Colombia, vino desde su país a pasar el Día de Muertos para conocer más acerca de las tradiciones. “En Colombia se celebran estas fechas como si fuera Halloween, es todo muy gringo, pero me gustan las tradiciones que tienen acá como la puesta de ofrendas en Mixquic”, dijo.