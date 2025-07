Crean algoritmo para localización de los menores

Ciudad de México.- En México, durante 2024, cada día desaparecieron seis niñas, niños o adolescentes, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Cuando una persona desaparece durante su infancia, es obligación de las autoridades actualizar su retrato hablado cada año. Sin embargo, la evolución de los rasgos físicos y los cambios hormonales lo vuelven impreciso.

Frente a esta problemática, investigadores del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollan el algoritmo “Regresa”, que busca ser capaz de realizar la progresión o regresión de edad de una persona, es decir, avanzar o retroceder en los años para generar la imagen de un rostro que luzca como el futuro o el pasado.

Mediante un banco de imágenes integrado por fotografías de 75 personas donantes en distintas etapas de su vida, el proyecto trabaja en un software que podría ser clave para autoridades y colectivos que buscan a personas desaparecidas. “Utilizamos Machine Learning, un aprendizaje profundo de redes neuronales que permite la extracción de hitos de referencia faciales para crear mallas de puntos, a partir de estos, traza trayectorias de crecimiento para los distintos segmentos del rostro y, finalmente, crea un rostro sintético generado por inteligencia artificial”, explica la doctora Ana Itzel Juárez Martín, quien lidera el proyecto.

Planes que funcionan con una tecnología similar han sido señalados de tener un sesgo racial. Por ejemplo, en 2020, un hombre afroamericano en Estados Unidos fue acusado injustamente de robo porque un sistema de reconocimiento facial lo identificó equivocadamente como el culpable. Para evitar estos fallos, “Regresa” prioriza crear su modelo con base en la diversidad de características físicas de la población mexicana.

“El software evalúa dos sentidos: el estudio de la forma, que tiene que ver con físico y lo matemático, y el estudio del objeto, que se centra en el rostro y se realiza mediante valoraciones y estadísticas, entonces el error no es imposible, pero es poco probable”, puntualiza Juárez Martín. Aunque no es su prioridad, “Regresa” también busca atender casos de personas que sospechan haber sido sustraídas durante su niñez, es decir, si una persona sospecha que fue víctima de una sustracción y no posee fotografías de su infancia, el algoritmo sería capaz de generar un prototipo de rostro infantil.

En este contexto, la especialista señala que su deseo es que Regresa se quede en la UNAM, “no en las fiscalías, comúnmente, los casos que estas atraen se atrasan, tienen dificultades, e incluso, son archivados. Nos gustaría apoyar a las fiscalías, pero nuestra principal misión es que sea una herramienta gratuita para familias buscadoras”.