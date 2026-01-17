logo pulso
Crean en Zacatecas Mando Único policial

Será el nuevo órgano que integrará a todos los jefes policiacos de los 58 municipios

Por El Universal

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Crean en Zacatecas Mando Único policial

ZACATECAS, Zac..- A partir de este año, el gobierno de Zacatecas aplicará el modelo del mando único policial en toda la entidad y para dar formalidad al proyecto, este viernes, se constituyó la Conferencia de Seguridad Pública Municipal del Estado que será el nuevo órgano que integrará a todos los jefes policiacos de los 58 municipios y que estarán bajo los mandos estatales.

El gobernador David Monreal Ávila encabezó esta reunión, donde tomó protesta a la nueva estructura de mando que estará encabezada por el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, así como por Ginés Jaime Ruiz García, subsecretario de Operación Policial, además de los responsables de siete regiones que también son perfiles estatales que fungen como jefes policiacos en municipios estratégicos.

Eduardo Flores Sonduk, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al presentar el sustento legal de este nuevo órgano, dijo que los municipios de Zacatecas presentan diversidad territorial, registran distintos niveles de incidencia delictiva y condiciones de riesgo "que hace indispensable que exista un órgano colegiado que permita analizar diagnósticos municipales para definir estrategias diferenciadas y orientar a la toma de decisiones conforme a criterios técnicos y no discrecionales".

Informó que a la reunión acudieron 53 directores de seguridad, solo faltaron los municipios de Chalchihuites, Cañitas de Felipe Pescador, Noria de Ángeles, Mezquital del Oro y Momáx, sin embargo, sentenció que se les aplicará un apercibimiento y se les retirará la Licencia Oficial Colectiva, tras considerar que "no son de confianza".

En su intervención, el gobernador al justificar este proyecto dijo que ya se logró abatir el déficit que había en la Policía Estatal, pero no se ha logrado en las corporaciones municipales y como ejemplo mencionó el caso de Fresnillo, al señalar que para cumplir con los estándares internacionales debería tener mínimo 500 policías, pero sólo tiene 50 policías, pese a ser el municipio con mayor número de población en la entidad

Para atender esta situación en Fresnillo, mencionó que se han destinado aproximadamente a 280 elementos de la Policía Estatal y que se ha reforzado la vigilancia con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional.

