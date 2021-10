Crearán Bloque de Contención grupo de trabajo sobre reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y el senador panista Damián Zepeda, coincidieron en que la reforma al sector eléctrico que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo el T-MEC, es discrecional, está llena de "filias y fobias", y tiene una añoranza por el pasado.

En entrevista, Miguel Ángel Mancera adelantó que el Bloque de Contención acordó crear un grupo de trabajo, para analizar todas las aristas de la iniciativa.

Dijo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está a favor de que se proteja la soberanía nacional y todos y cada uno de los recursos naturales del país, pero lamentó que esta iniciativa pretenda convertir de nuevo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un monopolio.

"Estamos claros que hay compromisos internacionales, que está también en juego el T-MEC, son muchas las aristas que hay que ver. (...) En los términos en que está planteado es muy difícil que se acompañe. (...) Está regresando a una parte monopólica que no le conviene al país".?Dijo que el tema del litio "es procedente" y no le ve problema, pero se analizará la iniciativa en su conjunto para ver pros y contras, pero recalcó que en sus términos actuales es completamente inviable.

Entrevistado por separado, el panista Damián Zepeda, advirtió que en los términos de la iniciativa, la reforma sería blanco de demandas multimillonarias a nivel internacional, por la inversión que se ha hecho tanto en alta producción, como en lo individual.

Criticó que con esta iniciativa pretenda dársele a la CFE una discrecionalidad "enorme" para que decida qué empresas privadas sí y cuáles no generarán electricidad.

"Pero, esta reforma va todo lo contrario, está llena de filias, de fobias, de una añoranza por el México de hace décadas, eso ahorita no es competitivo, no es eficiente", puntualizó el legislador del PAN.

Reforma eléctrica se votará antes de fin de año: Morena

El coordinador del grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que la reforma constitucional en materia eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador se estará votando en el pleno de San Lázaro en este periodo ordinario de sesiones, y sería entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre cuando concluyen los trabajos.

En conferencia de prensa, Ignacio Mier adelantó que se prevé que el Presupuesto de Egresos de la Federación sea avalado el próximo 12 o 13 de noviembre, es decir, dos días antes de que concluya la fecha límite por ley, que es el 15 de diciembre, y a partir de esa fecha, ahora sí enfocarse en la iniciativa presidencial.

"El Paquete Económico en general, Ley de Ingresos y el Presupuesto completo lo tengamos listo por el 12 de noviembre, 13 de noviembre, la ley establece el 15 de noviembre como fecha límite para aprobación de presupuesto; y yo creo que entre el 12 de noviembre y antes de que concluya el periodo estaremos votando en el pleno la reforma a la industria eléctrica", adelantó.

En esta conferencia, Mier Velazco hizo una nueva invitación al PRI y al PRD para que volteen a ver sus orígenes y acompañen a Morena y sus aliados de la Cuarta Transformación para aprobar la reforma eléctrica del Presidente de la República.

"En respeto a la actitud y a las convicciones que siguió el Partido Revolucionario Institucional, hoy nos ocupa un interés que es superior y que es el bien de la nación, y si ellos se suman, si ellos aceptan, nosotros no nos vamos a cansar de invitarlos. Si algo les puedo garantizar es que no nos vamos a cansar, incluso al PRD. El PRD que tiene como estandarte a Cárdenas, debería de irse a dar una vuelta a cualquiera de las plazas públicas, donde está la imagen del gran general Cárdenas y que hagan un ejercicio de interiorizar, de reflexionar qué representan, ¿qué los une más, Gómez Morín o Lázaro Cárdenas?", dijo Mier.

Agregó: "Eso es lo que tiene que hacer el PRD y seguramente muchos perredistas que nos van a dispensar, el favor de vernos, escucharnos, se harán la misma pregunta, por eso nosotros no nos vamos a cansar de persuadirlos, de convencerlos, de que es por el bien de México. Es una lucha de décadas en este país, 70 años llevó a México tener soberanía en materia eléctrica y fue negocio de unos cuantos, que como bien dijo en ese discurso el gran presidente López Mateos, las futuras generaciones, hay que estar pendientes porque pueden nuevamente actuar como traidores y entregar el patrimonio que hoy les entrego a México. Entonces, hay que convencerlos".

En cambio, dijo que el Partido Acción Nacional históricamente ha sido un partido conservador de derecha y eso está bien. "Todas las democracias necesitan un partido de esas características, con esa orientación política-ideológica. No olviden cómo surge el Partido Acción Nacional, una escisión con relación a la política económica de la época, que motivó que Gómez Morín, que había sido director del Banco de México no estaba de acuerdo en una política que tuviera como interés y como centro de interés a la población, a los mexicanos. Entonces surge el Partido Acción Nacional como un partido que privilegia en el bien común, realmente intereses comunes solamente al sector privado y está bien. Está bien que estén aquí representados y que defiendan esa posición".

Explicó que el PRI tiene una visión diferente, una posición política-ideológica distinta. "Es un partido que se movió siempre en el centro, a veces, en alguna época de su historia, en el centro-izquierda, no hay que olvidar que la industria petrolera, es patrimonio de la nación, era, porque el PRI la impulsó en el gobierno del general Lázaro Cárdenas".

Además, aceptó que se abra un parlamento abierto para escuchar todas las voces en torno a este tema.

"Nadie se va a quedar sin hablar, para que defiendan su verdad, su posición, sus inquietudes (...) -ok, me regreso- vamos a abrirla absolutamente a todos, a académicos, especialistas, institutos, los propios integrantes ahora de la Comisión Reguladora de Energía, del Cenace, vamos a invitar absolutamente a todos, a las universidades, a los sindicatos, que todos se expresen. Los partidos políticos, los empresarios, los generadores independientes, los generadores para el autoabasto, los inversionistas del sector privado, a todos vamos a invitar. No vamos a dejar de escuchar absolutamente a nadie, porque nos asiste la razón técnica, la razón económica, la razón política y la convicción de que el sistema eléctrico mexicano tiene que ser un servicio a la altura de lo que merece el pueblo de México", dijo Mier.

MC va por reforma eléctrica alterna: "no aceptamos bodrio"

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) propuso una reforma alterna en materia eléctrica, que entre otras cosas establece la obligación del Ejecutivo a impulsar políticas públicas para el uso de energías limpias y sostenibles "a fin de mitigar los efectos de los Gases de Efecto Invernadero (GEI)", con lo que se busca combatir la crisis ocasionada por los efectos del cambio climático.

Con dicha reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se busca que "el Estado mexicano asuma la responsabilidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos para mitigar los efectos del cambio climático en los que México ha refrendado, como el Acuerdo de París".

"En Movimiento Ciudadano no solamente rechazamos el bodrio de iniciativa que presentó el gobierno federal la semana pasada, es una iniciativa que cancela los certificados de energías limpias, que cancela la posibilidad de invertir en energías renovables, por eso tenemos una alternativa", declaró el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez.

También plantea reformar el artículo 2 de la Ley IEPS, para sustituir el impuesto al carbono que contenga el combustible por uno a las emisiones de carbono que se realicen, "a fin de reducir los gases de efecto invernadero generados". Con ello, se destinaría 20 por ciento de lo recaudado a la transición hacia energías limpias y renovables, movilidad no motorizada y la ampliación del transporte público.

Prevé además Reformar el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que puedan asignar recursos a fines específicos tales como las energías limpias y renovables, así como movilidad no motorizada, a la modernización y ampliación de la capacidad del transporte público.

Finalmente, estipula reformar al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que tanto la Federación como las Entidades Federativas establezcan mecanismos de coordinación para la planeación, el desarrollo y la ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica únicamente proveniente de fuentes renovables.

"Señoras y señores, estamos frente a una emergencia que va a definir a nuestra generación. No estamos frente al escrutinio de un presidente que ha perdido el rumbo, estamos frente al escrutinio de una generación que espera lo mejor de nosotros", concluyó Álvarez Máynez.