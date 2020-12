Crearán oficina para proteger a "héroes-paisanos" de extorsiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se creará una oficina en Presidencia para proteger a los "héroes-paisanos" en su retorno a nuestro país en esta temporada decembrina, para ayudarlos, que no los extorsionen y se les trate como lo que son ciudadanos-héroes.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo advirtió a los servidores públicos de Aduanas, Migración, Guardia Nacional, Policías de Caminos a que actúen con rectitud, honestidad con el objeto de apoyar y respetar a nuestros paisanos, porque no se va a permitir ningún abuso.

"Se ha iniciado un programa de apoyo de protección a nuestros paisanos, pero se va a reforzar, vamos a establecer desde el día de hoy una oficina en Palacio Nacional, dependiendo de la presidencia, me van a informar diariamente, porque de esa oficina se va a coordinar la acción de protección a los paisanos".

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño dijo que por instrucción del Presidente se dará "atención privilegiada" a los paisanos que regresan a sus hogares en esta temporada decembrina.

"Estaremos muy pendientes y adicionalmente la Presidencia supervisará la atención, a través del 911, de todas las acciones relativas a los migrantes".

Los connacionales podrán llamar al número 911 para hacer todas sus denuncias, quejas o cualquier problemática que se presente en nuestro país.