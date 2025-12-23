Crece 62% requisa de fentanilo con CSP

Ciudad de México.- En la presente administración de Claudia Sheinbaum el aseguramiento en kilos de fentanilo de enero a octubre de 2025 superó todo el año 2024 con 213 kilos más de este opioide sintético.

En tanto, el pasado 16 de diciembre de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

Estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionadas a El Universal vía transparencia detallan que de enero a octubre de 2025 se incautaron 554 kilos de fentanilo, que comparado con todo el año 2024, en el que se documentaron 341, representa 62% más.

Mientras que de 2018 a 2023 se incautaron 4 mil 572 kilos de este sicotrópico; en 2018 fueron 341 kilos; en 2019, 144; en 2020, 430; en 2021, 985; en 2022, mil 173, y en 2023 se aseguraron mil 499 kilos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Juan Carlos Montero, doctor en política pública y profesor de la Universidad de Monterrey (UdeM), dice que el cambio de estrategia durante la administración de Sheinbaum es claro. "Las estadísticas del decomiso del fentanilo es una respuesta directa al enfoque que ya había hecho el vecino país del norte, en particular hacia el Cártel de Los Chapitos. El gobierno mexicano no es omiso a ese tema.

"Y desde el fracaso en el primer esfuerzo de detener a Ovidio Guzmán López, en 2019, conocido como El Culiacanazo, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador y hasta su captura en 2023, se podía observar cómo Estados Unidos, incluso antes de Trump, ya había puesto a Los Chapitos como un objetivo principal y presionaron a México", refiere el académico.

Por su parte, René Cáceres, especialista en temas de seguridad nacional y adscrito a la Universidad Rosario Castellanos, externa que el aseguramiento de kilos de fentanilo es importante en términos de la nueva estrategia nacional de seguridad.

También en el rubro de inteligencia y cooperación interagencial, que no sólo se limita a los tres niveles de gobierno, es parte de una cooperación en términos de la relación bilateral.

"Ahora... el presidente Trump nombró al fentanilo como un arma de destrucción masiva, en términos concretos es grave, porque lo está comparando con un arma biológica, por ejemplo, ántrax, lo que no es así", asegura el académico y especialista.