Crece decomiso de máquinas tragamonedas

Ciudad de México.- El aseguramiento de máquinas tragamonedas por la Secretaría de Marina (Semar) registra un incremento de 427% al comparar el año 2024, que documentó 309 incautaciones, y 2025, con mil 629.

De acuerdo con estadísticas de la propia dependencia, siete estados de la República concentran los aseguramientos, tres de ellos se localizan en el norte del país: Sinaloa, Sonora y Baja California Sur.

De enero de 2024 a marzo de 2026 se han incautado 2 mil 147 máquinas sin permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob); especialistas en seguridad y sociólogos consideran que estos juegos forman parte la cadena de negocios del crimen, cuyo objetivo es adicción al juego.

Además, las organizaciones delincuenciales obtienen recursos de una forma sencilla y por cada máquina recaudan alrededor de un millón de pesos anuales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estadísticas de la Marina, a las que tuvo acceso El Universal, refieren que en 2024 se incautaron 309 máquinas de azar; en 2025 fueron mil 629, y de enero a marzo de este año, 209.

De 2024 a marzo de 2025, en Sinaloa se incautaron mil 268 máquinas; en Michoacán, 278; Nayarit, 258; Sonora, 187; Veracruz, 101; Baja California Sur, 48 y Colima, siete.

Trabajadores de establecimientos, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalan que cada maquinita de juego acumula diariamente casi 3 mil pesos.

Abundan que integrantes del cártel de Los Templarios, Los Blancos de Troya y de la Virgen de Acahuato, estos dos últimos forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen este tipo de negocios en Michoacán.

"Cada grupo tiene su zona, porque es su negocio. Cuentan con personas encargadas de proveer las maquinitas a las tienditas, es un sistema muy bien planeado", dicen los locatarios.

Agregan que, a pesar de los decomisos, los delincuentes reponen las máquinas tragamonedas por nuevas, provenientes de China, que arriban al puerto Lázaro Cárdenas.

El 11 de marzo de este año, en dos eventos, los navales aseguraron 130 máquinas, de estas, 93 fueron localizadas durante la ejecución de órdenes de cateo en 13 domicilios del municipio Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Mientras que en el segundo evento, localizaron 37 máquinas que operaban de manera irregular en los municipios de Rosamorada, Tuxpan y Santiago Ixcuintla, Nayarit.