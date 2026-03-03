Crecen 14% las pérdidas por huachicol

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 14.4% más pérdidas en 2025 en comparación con un año antes a causa de la sustracción ilegal de combustibles, delito mejor conocido como huachicol, de acuerdo con su último reporte financiero.

La empresa del Estado, que dirige Víctor Rodríguez Padilla indicó que el año pasado las pérdidas por ese concepto fueron de 23 mil 491 millones de pesos, mientras en 2024 alcanzaron 20 mil 529 millones.

El monto de 2025 equivale a la mitad de las pérdidas financieras reportadas la semana pasada en los estados financieros de Pemex.

Este combustible robado es el que se sustrae de forma tradicional a través de poco más de 10 mil 500 tomas clandestinas reportadas el año pasado.

Además, el monto del quebranto reportado es el mayor desde 2018, cuando las pérdidas fueron de 39 mil 388 millones de pesos.

Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de la consultora Edge Innovation, agregó que el que siga aumentando el valor de lo robado evidencia que hay complicidad desde dentro de Pemex.

"Se ha desarrollado un mercado ilícito con graves consecuencias para el país. En el aspecto económico, las pérdidas por el mercado ilegal deben rondar 5% del Producto Interno Bruto", dijo.