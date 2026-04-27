Crecen reservas de gas; falta inversión

Ciudad de México.- Las reservas de hidrocarburos han caído más de 40% entre los años 2010 y 2024. A pesar de ello, el gas registra un repunte reciente para alcanzar un volumen de 12.3 billones de pies cúbicos de reservas probadas en 2024, así lo señala el último registro disponible de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

De acuerdo con especialistas consultados, este escenario abre posibilidades de recuperar soberanía sobre el gas en territorio nacional, pues actualmente México importa aproximadamente 75% de este recurso desde Estados Unidos.

No obstante, también advierten que su extracción a través de métodos como la fracturación hidráulica (fracking) está condicionada a una cuantiosa inversión que podría verse impedida por el rezago tecnológico de Petróleos Mexicanos (Pemex), inseguridad y los cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial tras la reforma del año pasado. A ello se suma el potencial impacto ambiental.

Los datos de la CNH indican que las reservas de aceite (hidrocarburos líquidos entre los que se encuentra el crudo) mantienen una caída significativa. Mientras que en 2010 se reportaron 10.4 mil millones de barriles en reservas probadas, la cifra se desplomó a 6 mil millones en 2024.

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