"Creo que en San Luis Potosí se va a garantizar la paz", dice AMLO

"Yo creo que en San Luis Potosí se va a garantizar la paz, la tranquilidad, como lo merecen los potosinos y lo va a hacer el nuevo gobernador [Ricardo Gallardo] y lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer de forma coordinada", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de atender los problemas de inseguridad y de violencia, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, incluso hasta los ciudadanos. Cuando sabemos que se comete un delito tenemos que denunciarlo, ayudar, llevando a cabo la denuncia correspondiente".

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario indicó que en este tema no pueden haber diferencias políticas partidistas y señaló el caso de Guanajuato:

"Sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato y que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios, bueno, aún con esa diferencia porque no han querido cambiar al fiscal y no es que nosotros estemos en contra del fiscal, es que no son buenos los resultados".

López Obrador comentó lo sucedido con un regalo explosivo en Salamanca, donde murieron los dueños de un establecimiento. "Tenemos que actuar en estos temas en forma coordinada, aún cuando tengamos diferencias".