Creo tener una solución: Creel sobre el futuro de las Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que la prórroga para que el Ejército regrese a los cuarteles en 2028, no resuelve el problema de la violencia en el país.

Apuntó que solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios para dialogar sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y su tarea de seguridad pública.

"Tengo una visión y una propuesta sobre qué hacer con las circunstancias que tenemos al respecto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional".

Enfatizó que también solicitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto, organizar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle su experiencia como encargado de la seguridad interior del país, durante la administración de Vicente Fox.

"Creo tener una solución al problema, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no".