"Crimen genera violencia contra periodistas en México"

En México el crimen organizado se encuentra arraigado y genera un clima de violencia contra los periodistas que ha cobrado la vida de al menos 11 de ellos, con una constante de impunidad y sin que se pueda descartar en ningún caso vínculos políticos, resalta el más reciente reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El informe sobre el estado de la libertad de expresión en México será presentado durante la 78 Asamblea General de la SIP que se lleva a cabo en la capital de España.

El informe también señala las constantes descalificaciones del presidente Andrés Manuel a la prensa, así como la falta de cumplimiento en las investigaciones sobre crímenes contra periodistas.

¿Qué dice el informe?

"La violencia contra los periodistas continuó siendo la norma en este período. 11 periodistas fueron asesinados y, en todos los casos, los crímenes ocurrieron en el interior del país, donde el crimen organizado se encuentra arraigado.

"No se descartan, sin embargo, vínculos políticos en ninguno de los homicidios. La constante ante esta violencia sigue siendo la impunidad. Ningún caso fue resuelto y, aun cuando se supone que son investigaciones abiertas, ninguna autoridad ha confirmado la detención de los autores intelectuales ni materiales de estos crímenes", apunta el informe.

Y añade que "la reacción automática del gobierno nacional es lamentar el fallecimiento de los reporteros, prometer investigaciones serias y acusar a los medios de usar esos casos para hacer "amarillismo" y denostar al gobierno con exageraciones".

"Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de acusar a los periodistas de ser parte de una conspiración empresarial para afectar a su gobierno. Argumenta que los ataques periodísticos se deben a que los medios y periodistas han perdido privilegios de publicidad y prebendas", apunta el reporte de la SIP.

Quién es quién en las mentiras, con datos parciales y falsedades

Sobre la conferencia mañanera del Presidente mexicano, y en especial de la sección "Quién es quién en las mentiras", el reporte señala que este espacio se utiliza para refutar "a los medios críticos contra argumentando falsedades, datos parciales o haciendo desmentido sin ofrecer pruebas".

Hace referencia también al incumplimiento del mandatario federal de su compromiso de investigar los homicidios de periodistas.

"Presionado por la cantidad de periodistas asesinados, el Presidente dijo que en 15 días presentaría un informe sobre las investigaciones, lo que no cumplió o lo hizo de forma parcial ante la falta de avances.

Artículo 19 presentó un informe sobre el primer semestre del año en el que documentó 331 agresiones contra la prensa y destacó que el Estado sigue siendo, desde hace 15 años, el principal agresor contra el periodismo".

Por otra parte, el informe de la SIP resalta el gasto discrecional que el gobierno federal realiza en medios de comunicación.

"Durante el actual gobierno el gasto en comunicación social para anunciar acciones y políticas se ha venido reduciendo año tras año. Existe una práctica discrecional y opaca para la asignación de publicidad oficial", puntualiza el reporte que será aprobado por la Asamblea General de la SIP el domingo.