Crimen organizado adiestra a jóvenes como armas: Saskia Niño de Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Saskia Niño de Rivera, vocera y cofundadora de Reinserta, afirmó que 7 de cada 10 jóvenes en conflicto por la ley han participado en actividades de sicariato. El crimen organizado adiestra a los adolescentes con el uso de drogas a temprana edad para convertirlos en sus armas, explicó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Niño de Rivera señaló que las adversidades sociales están orillando a la juventud a elegir formar parte del crimen organizado.

Mencionó que últimamente en los acontecimientos terribles se encuentran presentes menores de edad como "sicarios", como lo fue el caso del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, "los adolescentes que están metidos en la delincuencia organizada ya no nada más son usados como 'halcones' [...] ya hoy, son armas".

En el marco del Día Internacional en contra de la Delincuencia Organizada, la organización Reinserta presentó el manual: "¿Cómo no ser un niño "sicario"?, en el Papalote Museo del Niño.

La vocera de la organización apuntó que se espera que este manual se adopte a nivel nacional, donde se hizo una guía de prevención para saber cómo actuar, qué se puede hacer e incluso a dónde se puede recurrir por ayuda.

"Es importante que veamos esta realidad como un problema estructural y un problema social que involucra a muchas partes, incluyendo a la comunidad", aseveró.

Destacó que es importante tipificar el delito de reclutamiento, pues a la fecha no hay una persona sentenciada y procesada por reclutar a un menor de edad, por lo que desde Reinserta se hizo un llamado al Legislativo para tipificar la problemática.