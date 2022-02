Crimen organizado apoyó a los candidatos de Morena, insiste el PAN

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, reiteró que el crimen organizado apoyó a los candidatos de Morena en las pasadas elecciones y reiteró que este gobierno ha fallado en todo y solo por la vía de los programas sociales y del clientelismo quiere ganar elecciones.

Asimismo, anunció que el aspirante al gobierno de Durango, Esteban Villegas, se encuentra arriba en las preferencias para lograr la candidatura por la coalición Va por Durango, tras agradecer a los liderazgos en la entidad su generosidad por los acuerdos alcanzados para respaldarlo.

En conferencia de prensa en esa entidad, señaló que con la unidad de los panistas se fortaleció al partido por lo que Acción Nacional está listo para cuidar lo avanzado en Durango

"No vamos a dar un paso atrás, el legado que dejará el gobernador Rosas Aispuro lo vamos a cuidar, no vamos a permitir que se retroceda ni un paso atrás. Vamos a cuidar lo logrado y vamos con todo, para que aquí en Durango no entre el modelo destructivo, regresivo, sometido a la federación morenista", sostuvo.

Acompañado por el delegado del CEN del PAN, Marcelo Torres Cofiño y los integrantes de la dirigencia estatal, aseguró que juntos "vamos con todo para cuidar los intereses de los duranguenses".

Afirmó que el PAN va con todo en Durango, además de la gubernatura, las 39 alcaldías del estado. "No tengo la menor duda que las vamos a ganar, la capital de Durango y las otras 38".

Lo anterior, dijo, ante un gobierno federal autoritario que no ha dado un solo resultado, ya que estamos peor en economía, seguridad, salud y combate a la corrupción.