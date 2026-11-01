Crimen organizado hace daño al país: G. Harfuch

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Ciudad de México.- El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el "crimen organizado" corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país, durante la graduación de 166 estudiantes de los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas, Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, Rappel y Soga Rápida, Técnicas de Tiro Básico y de Combate, y Operaciones Especiales en Áreas Urbanas impartidos por la Secretaría de Marina (Semar).

En Campeche, donde acompañó al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, durante la ceremonia de clausura, Omar García Harfuch comentó que la principal formación de los nuevos elementos es con la intención de combatir a los grupos criminales que no tienen respeto por la vida humana.

"Recuerden, graduadas y graduados, que su principal formación es para combatir a la delincuencia organizada y delincuencia común, que, como hemos dicho en otras ocasiones, no tiene respeto alguno por la vida humana", declaró.

"Su misión, la de la delincuencia organizada, es diario corromper, hacer daño y traer mal a nuestro país".

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