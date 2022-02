Crímenes contra periodistas no quedarán sin castigo: Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que los crímenes contra periodistas no quedarán sin castigo porque la directriz presidencial es de cero corrupción y cero impunidad.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones del Cuartel Morelos, de Zona Militar Número 2, la funcionaria federal señaló que no se escatimarán recursos y se garantizará que no se intente inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios.

"Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables".

Al expresar su solidaridad con las familias, amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación, Rosa Icela Rodríguez refrendó el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la libertad de expresión.