Criminales respetan a Siervos de la Nación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que integrantes del crimen y de la delincuencia organizada respetan a los llamados Siervos de la Nación que participan en brigadas de los programas del Bienestar.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que incluso estas personas piden ayuda a estas brigadas.

"Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia y usan los que trabajan en las comunidades un chaleco y ya los identifican y los respetan.

"Me contaron hace poco que ´no le ha llegado el apoyo a mi abuelita´, le dijo un muchacho a un Servidor de la Nación; estaban en un retén y tenían que trabajar los promotores. Y le dijo, ´bueno pues dónde vive tu abuelita´, ´en tal pueblo´, ´dame los datos´, ´no cómo te voy a dar los datos´, ´entonces no se puede´. ´Bueno, cuando regreses alguien te va a entregar los datos'", contó.

López Obrador afirmó que las becas para los estudiantes del nivel medio superior que ha entregado su gobierno ya están dando resultado porque, aseguró, ha disminuido la deserción escolar.

"Entonces, los programas del bienestar ayudan mucho porque se puede militarizar y establecer un sistema autoritario que se imponga. Puede ser que eso funcione transitoriamente, nosotros lo que queremos es vivir en una sociedad mejor y eso pasa necesariamente por la justicia social, la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal", dijo.