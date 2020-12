Crisis sanitaria "fuera de control" y más virulenta en CDMX: Chertorivski

Movimiento Ciudadano señaló que "la crisis sanitaria se expresa con mayor virulencia en la Ciudad de México, y está fuera de control y se vive una situación dramática en la que a pesar de la enorme reconversión hospitalaria, la capacidad está llegando a sus límites".

El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, junto con senadores, diputados y dirigentes de MC lamentó que haya escenas en la capital del país, de "decenas de ambulancias con enfermos de Covid-19, esperando afuera de los hospitales".

En un mensaje difundido en plataforma digital, el dirigente de MC dijo que la pandemia de coronavirus "es la peor crisis sanitaria y económica de la Ciudad de México", y para enfrenar los retos que presenta "solicitamos dialogo, apertura política para exponer propuestas y cambiar el rumbo de la situación que se encuentra fuera de control y traerá más enfermedad, dolor y muerte, que podemos enviar".

Dijo que "hay cansancio y estrés, en niveles no vistos desde que la epidemia llegó", y refirió que ante las complicaciones en hospitales, son muchos los casos de enfermos de Covid-19 que "han optado por morir en casa", en la misma Ciudad de México.

Urgió el uso obligatorio de cubrebocas, una campaña de distribución de este producto de protección personal, particularmente en accesos del transporte público, una previsión que se dejó de practicar a causa de la austeridad. "Necesitamos una campaña más amplia para el uso correcto de las mascarillas", agregó.

Propuso que se desarrolle una campaña para la comprensión social de la transmisión del coronavirus, y dijo que "los aerosoles son el vehículo de contagio" del que hay que tener cuidado. Se requiere de una comunicación más contundente en los mensajes.

Propuso "la mayor ventilación de espacios concurridos, restaurantes y comercios, y que se prefiera realizar en espacios abiertos las actividades posibles; la ventilación es más importante que la limpieza de superficies", aseguró.

Así, MC propone que los trabajadores se queden en casa en la época invernal y extender apoyos económicos a quien los necesita, como son quienes viven con lo que ganan cada día.

De manera clara Chertorivski Woldenberg dijo que "esta crisis no sale con estrechez presupuestal". La fuerza de la ciudad permite recabar recursos financieros para adquirir, incluso, vacunas a gran escala, agregó.

Consideró que "un cierre generalizado causaría un golpe durísimo a una economía maltrecha", y propuso que "científicos redefinan el ya indescifrable sistema de semáforos, con atención a condiciones reales y no conveniencia, ni presiones federales".

En ese sentido, podrían aplicarse "medidas de confinamiento específicas", y realizar un seguimiento puntal a casos de contagios.

Previno que "la expectativa de la llegada de vacunas no debe de ser motivo de relajación", y explicó que esa opción será un esfuerzo largo, en tanto que 80% de la población seguirá en riesgo a mediados de 2021, si se cumple el programa presentado de inmunidad al virus.