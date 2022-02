Critica coordinador de diputados morenistas a empresarios que se niegan a debatir reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, consideró como una falta de respeto no sólo hacia los legisladores, sino al pueblo de México la negativa de empresas como Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Saavi Energía y Fisterra Energy, Minera Autlán, Kimberly Clark y Femsa, para acudir al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica.

A través de un comunicado, criticó que los empresarios se nieguen "a decir cuánto equivalen sus jugosos negocios al amparo de nuestra soberanía eléctrica".

"La verdad desnuda lastima las mentiras bien vestidas de las empresas eléctricas, es lo que les impide asistir a la Cámara de Diputados para exponer y debatir ampliamente el marco jurídico a modo, planeación del servicio eléctrico con criterios económicos y marginales sobre criterios sociales y de necesidades, corrupción y colusión con políticos sobre auténtica libre competencia, y contratos sucios sobre transición energética", afirmó el legislador.

Señaló que la bancada de Morena, agotará todos sus recursos para que asistan los auténticos dueños y directores de estas empresas; "no hay por qué temerle a la verdad y a la transparencia".

Mier Velazco advirtió que en el país hay una especie de conspiración por parte de los dueños de la industria eléctrica privada, "para terminar enviando a cabilderos y evadir su responsabilidad para debatir en los parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados".

"La ciudadanía quiere que digan en la casa del pueblo de manera libre lo que expresan en sus medios de información. Diariamente vemos en los medios informativos voceros, opinólogos y representes grandes empresas exponer argumentos que no corresponden a la realidad; critican fuertemente la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se les invita a San Lázaro para debatir, no pueden o no quieren", aseveró.

Agregó que con ello, los industriales dejan claro que lo único que buscan es a través de "falsas verdades", desestimar la reforma presidencial para que no se apruebe y ellos sigan conservando sus privilegios y sus negocios al amparo del país.

"Están a tiempo de rectificar; nosotros vamos a insistir en que acudan Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México; José Antonio Fernández Carbajal, director general de Femsa; Marco Fuente, director general de Intergen; Andrés Félix, director de Saavi Energía.

"Pedro Rivero González, director general de Minera Autlán; Jordi Vich, de GP energía México; Sergio Alcalde, director general de Fortius Electromecánica; Enrique Giménez Sáinz, de Frontera México Generación", enlistó.

También invitó a Marcos Ramírez Silva, de Generadora Fénix; Ignacio Engwall, director general de EVM Energía del Valle de México; Bruno Riga, director general de Enerl Green Power; Antonio Carrillo Rule, director general de Arcosa.

Así como a Juan Guichard, director general de Ammper Generación; Teruo Wakahara, de Electricidad Águila de Altamira; José Arosa, de AES Corporación; y Sergio Ramírez Lomelí, director general de Acciona infraestructuras.

"Ellos han manifestado que enviarán en su representación a la Asociación Mexicana de Energía, a la Cámara Minera de México y al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, pero eso, más que un desaire, es una falta de respecto a la soberanía que tiene esta honorable Cámara de Diputados", dijo.

Finalmente, el coordinador parlamentario resaltó que el parlamento abierto ha sido un instrumento útil para confrontar posiciones y encontrar puntos en los que hay divergencias, pero también aspectos que han sido aclarados.