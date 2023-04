Critica Fox el concierto de Rosalía en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció un concierto gratuito de Rosalía en el Zócalo el próximo 28 de abril, el expresidente Vicente Fox criticó en redes sociales la próxima presentación



Aseguró que "la austeridad solo es cuando les conviene".

"No tienen dinero para comprar vacunas. No tienen dinero para arreglar el metro. No tienen dinero para los tratamientos para el cáncer. Pero si tienen para traer a Rosalía al Zócalo y seguir en campaña", criticó Fox.

En otro mensaje, el expresidente de México agregó "Cuando ya te gastaste todo el presupuesto público por andar en campaña".