Critica Monreal campaña contra diputados que no apoyaron reforma

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, expresó su desacuerdo con la campaña emprendida por su partido para exhibir a los diputados que votaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica, al advertir que no es conveniente próximo dar el odio no el encono.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo un llamado a sus compañeros de Morena a actuar con serenidad y prudencia, ya que le están dificultando los acuerdos en el Senado para construir las mayorías calificadas que se requieren. "¿Cómo si les escupo o lo insultó, les pido que se siente conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición, los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos. Pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada", subrayó.

"¿Cómo les pedimos, si los insultamos, que nos sentemos a dialogar y a buscar acuerdos? No me dejan mucha salida, porque ellos mismos me dicen. ¿Pero cómo me pides eso si sólo recibo este tipo de ofensas?, es un tema de fondo, que eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas", remarcó.

Ricardo Monreal recordó a su partido que las minorías existen y la oposición es real, y además, aunque se enojen en Morena, "necesitamos al Bloque de Contención para aprobar las reformas constitucionales (...) y para enfrentar los grandes desafíos que México está presentando en este momento. Entonces yo no profundizaría el encono, ni tampoco el odio. Yo me inclino más por la reconciliación", apuntó.

Además, rechazó etiquetar como traidores a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. "En un Parlamento se tienen diferencias, no tienen por qué todos votar en el mismo sentido, porque un Parlamento representa la pluralidad del país y no todos pensamos igual".

Monreal Ávila recomendó a sus compañeros legisladores de Morena que en todas las reformas se dialogue mucho, porque eso es lo que ha dado buenos resultados en el Senado, donde ni se ha rechazado una sola de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. "Que no se cansen de dialogar, de hablar, de buscar acuerdos, se puede lograr. Aquí hemos sacado todas las reformas constitucionales que nos han planteado, no ha habido una sola que se haya rechazado. Y creo que se puede lograr. Yo estoy convencido de que hay forma de lograr acuerdos y consensos con todos los partidos políticos", enfatizó.