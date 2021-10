Critica senadora de Morena a padres que buscan amparos para vacunar a sus hijos

La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de Morena, criticó severamente a los padres que están tramitando un amparo para buscar que sus hijos menores de edad sean vacunados contra el Covid-19 al señalar que "hay quienes prefieren estar litigando en tribunales la salud de las y los mexicanos".

Durante la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante comisiones del Senado, aludió que todos los males de ese sector se deben a quienes antes gobernaban al país, en específico la derecha que creó el Seguro Popular.

"Quienes hoy prefieren estar litigando en tribunales la salud de las y los mexicanos, y que les legislen los tribunales, además desconocen los criterios científicos de bioseguridad para ver a qué riesgos se está enfrentando a menores de edad con las vacunas de Covid, que no hay evidencia científica en el mundo que respalde el uso de estas vacunas, en la mayoría de ellas", dijo en alusión a los padres que han obtenido algún amparo.

"Aparentemente la derecha cree que los servicios de salud eran de veras del primer mundo, estábamos en la Suiza antes del 2018. Yo no sé, qué barbaridad, por qué las mexicanas y los mexicanos se quejaban tanto de un Seguro Popular que cubría un tercio, escúchenlo, pueblo de México, un tercio era la cobertura del Seguro Popular respecto al IMSS y a los servicios de salud que el ISSSTE imparte", dijo la legisladora por Guanajuato.

Desde la tribuna, criticó que senadoras del PAN cuestionaran al titular de Salud: "Ay, sus letreritos; ay, sus ternuritas de letreritos, como con eso se legisla. Pero, bueno, ellos están acostumbrados a la mentira de manera consuetudinaria, nos han mentido durante muchas décadas, porque ahora quieren que el cambio se dé rápido, pero a ellos les ha tomado más de 30 años devastar al país y formar estas redes de corrupción que hoy estamos tratando de combatir a toda prisa, pero no tienen paciencia para ello".