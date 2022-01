Critican a AMLO por dar conferencia pese a sospecha de Covid

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana informó que se hará una prueba de Covid-19 porque amaneció ronco.

El también exsecretario de salud, lamentó que, ante tal sospecha, el mandatario federal haya evadido todos los protocolos sanitarios para prevenir contagios en caso de que tuviera el virus.

"Esta mañana el Presidente hizo pedagogía al regalarnos un buen ejemplo de todo lo que NO debes hacer si presentas síntomas de COVID-19: Convocar a eventos no indispensables, reunirse en un lugar cerrado y sin ventilación, no usar cubrebocas, hablar por horas", escribió en su cuenta de Twitter.

Este lunes, el presidente López Obrador informó que se hará una prueba para detectar la COVID-19, ya que amaneció ronco.

"Sí, amanecí ronco. Me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe", declaró durante la conferencia matutina.

Lo anterior, días después de que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, se ausentara de las matutinas porque sospecha de Covid-19.