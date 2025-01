Critican a padre de Debanhi Escobar tras anuncio de documental

La tarde de este martes, se dio a conocer una entrevista con Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, quien fue víctima de desaparición y su cuerpo fue localizado 12 días después en la cisterna en desuso de un motel en Nuevo León.

El padre de la joven dio a conocer a EFE que estrenará un documental sobre el caso en el 2025, el cual fue realizado por "una importante cadena internacional", cuyo nombre por el momento no puede mencionar por cuestión de acuerdos legales.

Ante ello, usuarios de la plataforma X explotaron tras darse a conocer la noticia, donde aseguraron que está "lucrando con el morbo de la sociedad".

"En lugar de explotar económicamente con un documental el caso de Debanhi Escobar, no sería mejor atrapar, presentar y dar un castigo ejemplar a quien o quienes la asesinaron cobardemente", "Me parece sumamente triste que el padrastro y la mamá de Debanhi Escobar estén lucrando con el morbo de la sociedad en lugar de enfocarse en buscar justicia para ella", "Es lamentable que quieran ganar dinero con su documental a costa del sufrimiento que pasó su hija", son algunas reacciones de internautas.