Critican a Senadores de Morena por exaltación de AMLO

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado cerró filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y refrendó su respaldo incondicional a él, a la cuarta transformación y a la reforma eléctrica en un documento que generó polémica.

El desplegado -firmado por toda la bancada- causó controversia por los adjetivos usados y el lugar tan relevante que le dan a AMLO.

En el documento, los legisladores guinda condenan los "constantes ataques" contra el mandatario, mismos que mencionan son "encabezados por los conservadores que perdieron sus privilegios", en afán de frenar los avances y futuro digno de México.

Lo que causó disgusto y debate en redes sociales fue la forma en que los Senadores de Morena califican y exaltan la figura de López Obrador, diciendo, por ejemplo, que "encarna a la Nación, a la patria y al pueblo".

El Grupo Parlamentario recalcó que AMLO es víctima de calumnias y ataques mediáticos por parte de grupos económicos que perdieron privilegios y se oponen a la reforma energética y resaltaron los que consideran han sido los logros de la autollamada cuarta transformación.

Aseguraron que "los que se oponen al Presidente de México no son más que un puñado de mercenario que al ver sus privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podían hacer sus negocios sucios en la oscuridad".

Reaccionan en redes al apoyo de senadores morenistas a AMLO

Entre quienes reaccionaron al desplegado de respaldo de la bandada morenista en el Senado, para con el presidente López Obrador, están Luis Cárdenas, columnista de EL UNIVERSAL, quien consideró que el tono del desplegado es "de confrontación declarada en la casa (el Senado) donde debería reinar diálogo".

Cárdenas también vaticinó que se vienen tiempos tristes y recalcó que "49 senadores de Morena llaman, nos llaman, traidores a la patria a todos aquellos que no vemos en López Obrador a un prohombre".

La periodista Elisa Alanís apuntó que los inconformes y opositores del gobierno de AMLO pasaron de "adversarios políticos" a "enemigos".

Max Kaiser, director Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que hace falta una clase gratis de Derecho Constitucional a los senadores de Morena.

El comunicador recordó a los integrantes de Morena en el Senado que AMLO "es el titular TEMPORAL del Poder Ejecutivo, cargo que DEBE ejercer respetando la Constitución y las leyes".

Resaltó que se sobreexalta la figura del mandatario pues considera que "NO 'encarna' al pueblo, JURÓ protegerlo, a TODOS, INCLUSO a aquellos que lo critican".

El doctor en derecho y analista político Gerardo Garibay Camarena señaló que los legisladores de la fuerza guinda incurren en prácticas fascistas pues "acusaron de 'traidores a la Nación, a la Patria y al pueblo' a quienes no se sometan al capricho de Obrador".