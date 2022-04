Cronología de la desaparición de la joven Debanhi en Nuevo León

Este jueves se cumplieron 13 días de búsqueda de la joven estudiante de leyes Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, misma que ya se extendió a todo el país debido a que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitó a las autoridades de todas la entidades su colaboración para encontrarla.

La noche de este jueves, personal de la dependencia localizó un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril la joven de 18 años.



Cronología de la desaparición de Debanhi

8 de abril.- La joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua, de 18 años de edad, acudió a una fiesta en el municipio de Escobedo con dos amigas, quienes regresaron a sus casas y dejaron a la joven en el lugar.

Dichas amigas llamaron a un "contacto de confianza" para que la recogiera. Se sabe que el contacto trabaja en plataformas de viaje tipo Uber/Didi, pero el traslado de Debanhi se realizó fuera de la plataforma.

9 de abril.- Cerca de las cinco de la mañana, el "contacto de confianza" habría dejado a la joven sola en una carretera del municipio de General Escobedo y le tomó una fotografía, que es la última imagen que se tiene de ella.

10 de abril.- Las autoridades difundieron el boletín de búsqueda para la joven, quien tiene como señas particulares cicatrices antiguas debajo de la barbilla y otra en su mano derecha.

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, acudió a la Fiscalía donde se le informó sobre los trabajos para la localización de su hija. Dijo tener mucha confianza en Dios y en las autoridades.

11 de abril.- Más de 200 elementos policiacos participaron en las labores de búsqueda de Debanhi Susana, quien supuestamente el sábado en la madrugada, fue dejada por el conductor de un vehículo de servicio de transporte particular, mediante aplicaciones, en un lugar despoblado de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

12 de abril.- A temprana hora trascendió la detención de un hombre que al parecer tenía relación con la desaparición de Debanhi. Horas más tarde se informaría que el hombre, en efecto, era interrogado por el caso, aunque sin indicios que lo vinculara.

Según denuncias de vecinos a la policía de Salinas Victoria, el hombre identificado como Jesús "N" de 47 años de edad tiene antecedentes de acoso e intento de rapto de mujeres.

La familia de la joven usó Instagram para convocar a las afueras del Motel Nueva Casilla donde partieron para realizar una búsqueda en la zona.

13 y 14 de abril.- La joven sigue sin aparecer, a pesar de los esfuerzos de su familia, quien ha convocado a más jornadas de búsqueda.

Su padre mencionó que buscan aclarar las versiones que se tienen alrededor del caso, ya que es "incoherente" que el taxista haya dejado a Debanhi sola en la carretera y que "no cuadra" también el actuar de sus amistades.

Posteriormente, su madre Dolores Bazaldúa comentó: "Yo siento que Debanhi está viva, la vamos a encontrar".

15 de abril.- La Comisión Local de Búsqueda publicó el ofrecimiento de una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcione información que ayude a la localización de Debanhi Susana.

Además, una periodista aseguró que en la ultima imagen que circula de la joven se puede observar un vehículo en las inmediaciones donde ella se encontraba.

16 de abril.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitó a las autoridades de todas las entidades su colaboración para encontrar a la joven de 18 años.

Señaló que en varias entidades como Tamaulipas, Durango y Baja California, las fiscalías estatales han realizado actuaciones relacionadas con el caso pero hasta el momento los resultados han sido negativos.

En tanto, el padre de la joven informó que participó en la revisión de unos 15 videos obtenidos de cámaras de seguridad, instaladas cerca del sitio donde supuestamente su hija fue vista por última vez frente al Motel Nueva Castilla.

17 de abril.- Se llevó a cabo la sexta jornada de búsqueda de Debanhi Susana Escobar. Sus padres, familiares y amigos convocaron a una búsqueda en los alrededores del lugar donde la joven fue vista y fotografiada por última vez.

18 de abril.- Más de 30 videos captados por cámaras de vigilancia y de seguridad instaladas en las inmediaciones del sitio donde Debanhi Susana fue fotografiada por el conductor que la abandonó fueron revisados para apoyar las investigaciones para dar con su paradero, aseguró su padre Mario Escobar.

19 de abril.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó una diligencia de cateo para buscar objetos personales de Debanhi en el condominio lateral número 18 planta baja de la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey. El resultado fue negativo.

También se realizó una inspección en el interior de la empresa Alcosa Transportes Internacionales, con autorización de los propietarios y encargados del negocio, misma que no arrojó datos relevantes. Lo anterior debido a versiones divulgadas en el sentido de que la joven ingresó a dicha empresa y no volvió a salir.

21 de abril.- A solicitud de Mario Escobar, padre de la joven, se sumó a las tareas para la localización un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezado por la titular del organismo, Karla Quintana Osuna.

La noche de ese mismo jueves, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, en una cisterna, aunque aún no pueden determinar si se trata de Debanhi.