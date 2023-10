Monreal pide a Morena que atienda queja de Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Luego que Marcelo Ebrard impugnó ante el Tribunal Electoral que la Comisión de Honor y Justicia no ha atendido su queja sobre el proceso interno, Ricardo Monreal, coordinador de Organización y Enlace Territorial de Claudia Sheinbaum, pidió a Morena resolver el asunto ya que es una estrategia equivocada tratar que el tiempo y la inactividad provoquen el olvido del asunto.

"Considero que es una estrategia interna equivocada tratar que el tiempo y la inactividad provoquen el olvido del asunto. Lo recomendable es admitir la demanda, sustanciarla y resolverla, aunque seguramente el quejoso volverá a impugnarla ante el Tribunal Electoral si no le es favorable", mencionó en un video en redes sociales.Agregó: "Estamos frente a un litigio jurisdiccional de una acción electoral que tiene que resolverse y atenderse porque así lo estipula la ley. Hagámoslo, hagamos las cosas con sentido jurídico y con sentido político, ¿por qué esperar a que esto estalle?", indicó Ricardo Monreal.Monreal mencionó que es importante observar la ley y los estatutos de Morena para evitar que los problemas estallen por "soslayarlos e ignorarlos".Cabe recordar que Marcelo Ebrard interpuso una queja en Morena por los resultados del proceso interno para definir la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación, pero no se ha resulto, por lo que recurrió al Tribunal Electoral para impugnar la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.En ese sentido, el coordinador de la aspirante presidencial consideró que el asunto pueda concluir en que si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no atiende la queja antes de que se resuelva el Tribunal Electoral se le ordenará que la admita, tramite y seguramente se le fijaran plazos para hacerlo.No obstante, pero si la Comisión admite la demanda del excanciller y la comunica a la Sala Superior el medio de impugnación queda sin material."La ruta de la vía jurisdiccional aún es larga porque hay etapas del proceso interno que no se han concluido ni sustanciado y tampoco se ha resuelto la queja interpuesta", comentó Ricardo Monreal.