Cronología de un feminicidio, el caso de Abril Pérez Sagaón

Abril Cecilia Pérez Sagaón fue asesinada en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019, el día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

El principal sospechoso detrás de su muerte es su exesposo Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon México, cofundador de DeCompras.com.mx y ejecutivo de Elektra.

Abril, dos de sus hijos y su abogado iban de camino al aeropuerto para abordar un vuelo a Monterrey cuando dos motociclistas le dispararon a ella. Abril y sus tres hijos se habían mudado de la Ciudad de México a Monterrey tras el divorcio de la pareja y después de que Juan Carlos atacara brutalmente a Abril con un bate de béisbol.

Se encontraban en la Ciudad de México porque sus hijos tuvieron que realizar un examen psicológico como parte de los intentos de Juan Carlos García por obtener la custodia de los menores.

El 2 diciembre, la hija de Abril compartió una serie de fotografías que muestran a Abril bañada en sangre después de que Juan Carlos la atacara. De acuerdo con la hija de Abril, su padre fue liberado de prisión porque tiene dinero para sobornar a las autoridades.

El ataque del 25 de noviembre no fue un intento de asalto pues los criminales tenía un único objetivo: asesinar a Abril.

Once meses antes, Juan Carlos García le fracturó el cráneo a Abril con un bate de béisbol y trato de degollarla durante una pelea. Uno de sus hijos logró frenar el brutal ataque y Abril pasó una semana hospitalizada.

Abril le contó a uno de sus amigos cercanos que Juan Carlos la había atacado en diversas ocasiones y le contó a otro amigo que Juan Carlos García había contratado a un detective privado para que la siguiera.

Antes de morir, Abril quería crear una organización sin fines de lucro para ayudar a otras mujeres que fueran víctimas de violencia intrafamiliar.

Investigan a los jueces involucrados en el caso. Juan Carlos García fue encarcelado en septiembre de 2019 pero el juez Federico Mosco González lo liberó el 3 de noviembre. El juez dijo que como el ataque ocurrió cuando ella dormía, no se había tratado de un intento de homicidio sino de violencia intrafamiliar y que un bate de béisbol no es un arma. Juan Carlos García fue encarcelado por dos meses y luego fue puesto en libertad.

En consecuencia, la Fiscalía abrió una investigación sobre los jueces y magistrados que manejaron el caso.

El 29 de noviembre, el presidente de la Suprema Corte de la Ciudad de México, Rafael Guerra, decidió suspender a los dos jueces implicados en el caso y quienes liberaron a Juan Carlos García.

La Fiscalía capitalina levantó una denuncia ante el Poder Judicial en contra del juez que estuvo a cargo del caso de Abril Pérez y quien liberó a García a pesar del ataque brutal en contra de su exesposa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que las autoridades investigarán el asesinato como un feminicidio y añadió que los dos jueces involucrados en el caso deberán ser acusados por el feminicidio de Abril si se comprueba que su exesposo está detrás del crimen.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Abril Pérez debió ser protegida por las autoridades tras el ataque que sufrió a manos de su esposo en enero de 2019. López Obrador también criticó al juez Federico Mosco por reclasificar el caso como violencia intrafamiliar, un cargo que no requiere prisión preventiva.

El juez Federico Mosco tiene una historia controversial. También se le conoce por liberar a un doctor acusado de abusar sexualmente de un paciente terminal.

El 30 de noviembre de 2019, los amigos y familiares de Abril protestaron para exigir justicia para Abril.

La familia de Abril anunció que crearían una organización sin fines de lucro llamada "La voz de Abril" para proporcionar ayudar psicológica y legal a víctimas de violencia intrafamiliar.

Ese mismo 30 de noviembre, se anunció que las autoridades capitalinas habían solicitado al Consejo de la Judicatura que reclasificara el ataque perpetrado por Juan Carlos García en contra de Abril Pérez como feminicidio, lo cual significaría que regresaría a prisión.

El 2 de diciembre, Juan Carlos García publicó un comunicado en el que decía que el crimen tenía que ser resuelto y que los responsables del feminicidio debían ser castigados. Agregó que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades y que a pesar de los conflictos en su matrimonio con Abril Pérez, él jamás había deseado un fin tan trágico.

En Twitter, la hija de Abril acusó a su padre, Juan Carlos García, de abusar físicamente de su madre, sus hermanos y ella por años y dijo que era un "narcisista sociópata".

Buscado por la Interpol. Autoridades de la Ciudad de México revelaron que existe una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García quien dejó de presentarse ante el juez semanalmente. Derivado de esto, las autoridades solicitaron que la Interpol emitiera una ficha roja en su contra para evitar que saliera de México.

Además, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, dijo que las motocicletas usadas por los sicarios habían sido identificadas.

Juan Carlos García es localizado en San Diego. Juan Carlos García, quien es buscado por las autoridades mexicanas y la Interpol, fue localizado en San Diego, California.

El 12 de diciembre de 2019, se reveló que el otrora CEO de Amazon México escapó a Estados Unidos el 30 de noviembre. Cruzó de Tijuana a los Estados Unidos a pie.

Al menos 5 personas involucradas en el feminicidio. El 17 de diciembre, autoridades capitalinas anunciaron que están investigando la participación de al menos cinco personas en el asesinato de Abril Cecilia Pérez Sagaón.

Después de que las autoridades revisaron videos de vigilancia, encontraron que no sólo los dos motociclistas habían participado en el asesinato sino que al parecer, dos conductores también habrían colaborado.

Las imágenes mostraron que dos automóviles siguieron a Abril Pérez después de que saliera de un edificio gubernamental, en donde había tenido una audiencia con Juan Carlos García. Además, ambos conductores mantuvieron comunicación con el sicario que asesinó a Abril.

Tras el feminicidio, los sicarios y los dos vehículos escaparon y se escondieron en la colonia Doctores de la Ciudad de México. También se anunció que los vehículos y las motocicletas habían sido identificadas.

Las investigaciones sugerían que Juan Carlos García podría haber estado en contacto con ellos mientras se encontraba en prisión por atacar brutalmente a Abril.

Mientras estuvo en la cárcel, García habría pagado por protección y una vez que fue puesto en libertad, le habría pagado a los exconvictos para asesinar a Abril.

La investigación muestra que Juan Carlos García conocía el itinerario de Abril Pérez en la Ciudad de México porque fue él quien solicitó la audiencia argumentando que debían resolver la situación.

Tras cambiar de abogado en 8 ocasiones, ninguna firma de abogados quería trabajar en la defensa de Juan Carlos García.

Sin embargo, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo han cooperado para que las autoridades lo arresten.

Juan Carlos García se declara inocente. El 18 de diciembre, se reveló que Juan Carlos García le había mandado una carta a Claudia Sheinbaum en donde afirmaba ser una víctima y que no tenía nada que ver con el feminicidio de Abril Pérez.

García envió una copia de la carta el periodista Ciro Gómez Leyva, quien la compartió en internet.

En la carta, el hombre afirma que el 4 de enero, él y Abril pelearon y que ella fue a la cocina, en donde supuestamente tomó un cuchillo y lo atacó, apuñalándolo en el brazo izquierdo y le dijo que quería matarlo.

También envío una fotografía como evidencia donde se puede ver una herida.

Juan Carlos García admitió que se "defendió" del ataque. También alegó que Abril no fue atacada con un bate de béisbol, contrario a lo que un perito declaró, y que ella no mencionó un bate de béisbol cuando la hospitalizaron.

El presunto feminicida también dice que la escena del crimen se modificó para incluir ciertas evidencias. Por otro lado, el hombre presentó un peritaje hecho por las autoridades de la Ciudad de México, el cual fue publicado el 7 de enero. Además, García señaló que no había un bate de béisbol o alguna otra arma en el lugar de los hechos.

Actualmente, las autoridades mexicanas y la Interpol están buscando a Juan Carlos García, quien supuestamente ordenó el asesinato de Abril Pérez Sagaón.

Después de que los medios informaron sobre el caso de Abril, Ingrid Escamilla, y Fátima, las habitantes de la ciudad decidieron tomar las calles para protestar contra la violencia de género y el feminicidio.

Las autoridades arrestan a los autores materiales. El 5 de marzo de 2020, las autoridades capitalinas arrestaron a dos sujetos que estuvieron involucrados en el feminicidio de Abril Pérez.

Omar García Harfuch, el secretario de seguridad de la Ciudad de México, confirmó que las autoridades habían arrestado a dos autores materiales. En cuanto al autor intelectual, Harfuch dijo que había avances pero se negó a dar más detalles. Además de esos dos arrestos, las autoridades también estaban investigando a otras cinco personas involucradas en el caso.

Después de los dos arrestos, la familia de Abril le pidió a las autoridades que arrestaran a Juan Carlos García, quien supuestamente contrato a los sicarios para asesinar a su exesposa.

En cuanto a los jueces que liberaron a García después de que este atacó brutalmente a Abril con un bate de béisbol, estos regresaron a trabajar el 7 de mayo de este año. Sin embargo, la presión fue tal que el Consejo de la Judicatura los removió de sus cargos otra vez.

Detienen a dos hombres relacionados con el caso de Abril Pérez. El 28 de octubre de 2020, dos presunto integrantes de la organización de Juan Balta relacionados con los imputados por el feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón fueron detenidos en operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

La detención de "El Oso" y de "El Carnal" se llevó a cabo en dos domicilios de la colonia Xoco y en la colonia San Andrés Tetepilco. La investigación refiere que "El Oso" mantuvo contacto telefónico con el autor material del feminicidio, Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, detenido por personal de la SSC el 5 de marzo en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa.

En un inicio, la SSC dijo que ambos eran autores materiales, sin embargo, la fiscalía capitalina precisó que los dos hombres recientemente detenidos son integrantes de la organización de Juan Balta y que únicamente se les relaciona con los imputados por el feminicidio de Abril, quienes se encuentran prisión.

"El Carnal" cuenta con orden de aprehensión vigente por la posible comisión del delito de homicidio.