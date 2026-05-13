logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CRT informa sobre registro y suspensión de líneas celulares en México

Las compañías telefónicas son responsables de proteger los datos personales de los usuarios.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 08:48 p.m.
A
CRT informa sobre registro y suspensión de líneas celulares en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, con base en la información reportada por las compañías de telefonía móvil con corte hasta este miércoles 13 de mayo, el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a 48 millones.

CRT recuerda plazo para registro y consecuencias

A través de un comunicado, destacó que el registro es realizado directamente por las compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar, resguardar y proteger los datos de sus usuarios conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

Adicionalmente, recordó que el plazo para realizar el registro vence el próximo 30 de junio y las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas y no podrán realizar ni recibir llamadas ni SMS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto en usuarios y medidas de seguridad

Explicó que únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias.

Por ello, la CRT reiteró su llamado a las y los usuarios para registrar sus líneas celulares para cerrar espacios al anonimato en líneas telefónicas móviles y contribuir al fortalecimiento de la seguridad de las personas, combatiendo delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CRT informa sobre registro y suspensión de líneas celulares en México
CRT informa sobre registro y suspensión de líneas celulares en México

CRT informa sobre registro y suspensión de líneas celulares en México

SLP

El Universal

Las compañías telefónicas son responsables de proteger los datos personales de los usuarios.

Canciller Velasco recibe a embajadores de América Latina en CDMX
Canciller Velasco recibe a embajadores de América Latina en CDMX

Canciller Velasco recibe a embajadores de América Latina en CDMX

SLP

El Universal

Embajadores de la región respaldaron los objetivos planteados por México para fortalecer la política exterior.

Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán
Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

SLP

El Universal

Operativo de la Semar forma parte del combate coordinado contra la delincuencia organizada.

Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027
Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027

Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027

SLP

Redacción

Castrejón dijo que el Verde respetará la ley electoral al revisar perfiles para San Luis Potosí.